990.000 euros de salaire mensuel moyen au PSG

Le salaire mensuel brut moyen des joueurs du Paris SG s'élève à 990.000 euros, l'attaquant brésilien Neymar étant le mieux payé avec plus de quatre millions d'euros par mois, selon des estimations du quotidien L'Equipe publiées mardi. Le Paris SG, leader du championnat de France mais éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, est sans surprise le club le plus généreux avec ses joueurs et son encadrement en France. Dans le classement du salaire des joueurs de Ligue 1 établi par L'Equipe, les 14 premières places sont occupées par des éléments du PSG, contrôlé depuis 2011 par le fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority (QIA). Neymar domine ce classement avec son salaire mensuel brut de 4.083.000 euros, devant la star argentine Lionel Messi, arrivée l'été dernier en provenance du FC Barcelone (3.375.000 euros) et Kylian Mbappé (2.220.000 euros), qui arrive en fin de contrat. Toujours selon des chiffres cités par L'Equipe, le joueur le mieux payé d'Europe hors France est Cristiano Ronaldo (Manchester United), qui touche 2,6 millions d'euros bruts mensuels. Le salaire moyen au PSG s'élève à 990.000 euros, quand pour toutes les équipes de L1, il s'élève à 100.000 euros (67.000 sans le PSG) selon les calculs de L'Equipe. Derrière le PSG, les clubs les plus dispendieux en matière de salaires sont Marseille (salaire moyen brut de 226.000 euros), Monaco (185.000 euros), Nice (130.000 euros) et Lyon (120.000 euros). Selon L'Equipe, lamasse salariale des clubs deL1 s'élève cette saison à 1,73milliard d'euros, contre 1,38 milliard d'euros en 2018-19, alors que les revenus globaux de la L1 ont reculé de 29% depuis mars 2020, en raison notamment de la pandémie deCovid-19 et du fiasco du diffuseur Mediapro.