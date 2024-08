71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple: Une occasion de se remémorer les valeurs patriotiques de résistance et de sacrifice

Une occasion de se remémorer les valeurs patriotiques de résistance et de sacrifice

La commémoration du 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue l'occasion de se remémorer les véritables valeurs de patriotisme, de résistance et de sacrifice, considérées comme une source de fierté, de force et de cohésion pour la construction d'un Maroc moderne.



Le peuple marocain et les membres de la résistance nationale et de l’armée de libération commémorent, dans une ambiance de mobilisation nationale constante, cette glorieuse épopée, qui reflète l’une des images marquantes du peuple dans son combat pour son indépendance et son unité territoriale et donne un bel exemple de la solidité des liens existant entre l'ensemble des composantes du peuple marocain, sous la conduite du glorieux Trône Alaouite, indique un communiqué du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.



En célébrant ce 71ème anniversaire, qui coïncide cette année avec les célébrations du 61ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la famille de la résistance et de l'armée de libération entend inculquer aux jeunes générations les valeurs et les enseignements de cette grandiose épopée, s'inspirant dans cette démarche des Hautes Orientations Royales appelant à tirer les enseignements de la lutte nationale, ajoute la même source.



Il s'agit d'une noble mission et d’une responsabilité qui incombe à tous les Marocains, comme Sa Majesté le Roi Mohammed VI l'a souligné à maintes reprises, notamment dans Son discours à la Nation le 29 juillet 2023, à l'occasion de la Fête du Trône, relève le Haut-commissariat.



Dans ce discours, le Souverain a souligné que "nous avons plus que jamais besoin de faire preuve du sérieux tel que tous les Marocains le conçoivent : D'abord, par un attachement sans faille aux valeurs religieuses et patriotiques et à notre devise éternelle : Dieu-la Patrie-le Roi. En deuxième lieu, par l'attachement indéfectible à l'unité nationale de notre pays et à son intégrité territoriale. Ensuite, par la sauvegarde des liens sociaux et familiaux d’où émergera, in-fine, une société plus solidaire et plus soudée. Enfin, par la poursuite résolue de la quête du développement qui permettra d’atteindre le progrès économique souhaité et de renforcer la justice sociale et spatiale''.



La Famille de la résistance réaffirme, à ce propos, sa mobilisation permanente et continue derrière Sa Majesté le Roi dans la défense, sans concession, de l'intégrité territoriale du Royaume, note le communiqué, précisant que la commémoration de ce 71ème anniversaire revêt cette année un caractère particulier, d'autant plus qu’elle intervient dans un contexte marqué par la récente victoire diplomatique du Maroc, avec le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Pour célébrer cette fête nationale mémorable, le Haut-commissariat organise, le mardi 20 août (11h) à l'Espace national de la mémoire historique, de la résistance et de la libération, à Rabat, un meeting avec au programme des témoignages, un hommage aux anciens résistants et membres de l'armée de libération, ainsi que la distribution d'aides financières et sociales à plusieurs membres de la famille de la résistance.



Il s'agit aussi de l'organisation d'activités pédagogiques et culturelles sur l'histoire nationale dans l'ensemble des délégations régionales, provinciales et locales et dans les espaces de la mémoire historique de la famille de la résistance et de la libération à travers le Royaume, en coordination et en partenariat avec des départements gouvernementaux, des établissements publics, des collectivités territoriales, des associations et des organisations de la société civile.