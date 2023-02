47ème édition duTrophée Hassan II de golf: Fin de l'épreuve Pro-Am

L'épreuve Pro-Am, organisée en lever de rideau de la 47ème édition du Trophée Hassan II de golf, s'est clôturée mercredi au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.



Cette épreuve, réunissant des joueurs professionnels et amateurs, a été marquée par la participation de SAR le Prince Moulay Rachid dans l'équipe du golfeur professionnel espagnol Miguel Ángel Jiménez.

Trente équipes, comptant chacune trois golfeurs professionnels et un amateur, ont pris part à cette compétition.



Chez les dames, le concours Pro-Am, qui a précédé les épreuves de la 26ème édition de la Coupe Lalla Meryem, a été remporté par l'équipe de la professionnelle slovène Pia Babnik aux côtés des amateurs Mourad Guezzar, Hatim El Kabbaj et Ali Benlamine avec un score total de (-22), devant l'équipe de l'Ecossaise Michelle Thomson composée de David James Slingsby, Andrew King et Keith David Bank (-20).



La troisième place est revenue à l'équipe de la golfeuse professionnelle marocaine Maha Haddioui aux côtés des amateurs Craig Calcasola, Ramon Alberto Anchia Lay et Christian Steeve Pencille Perry avec un score de (-20).



Le Trophée Hassan II, devenu depuis 2010 un rendez-vous incontournable de l'European Tour de golf, connaîtra cette année la participation de 66 champions du circuit américain PGA Tour, qui se sont adjugé plus de 200 victoires sur ce circuit, dont 11 tournois majeurs.



Le tournoi sera également marqué par la participation d'anciens vainqueurs comme l'Ecossais Colin Montgomerie (1997), l'Américain David Toms (1999), l'Anglais Roger Chapman (2000), ou encore l'Espagnol Santiago Luna, recordman du tournoi avec trois victoires (1998, 2002 et 2003).



La Coupe Lalla Meryem, qui attire les plus grands noms du golf féminin à l'échelle mondiale, connaîtra cette année la participation des Suédoises Linn Grant et Maja Stark, classées respectivement à la 1ère et la 2ème places au niveau européen, outre l'Espagnole Nuria Iturrioz qui défendra son titre de 2019.



Les deux tournois bénéficient chaque année d’une retransmission télévisée qui touche plus de 650 millions de foyers sur les cinq continents.