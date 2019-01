3ème édition des Sommets exécutifs du football de la FIFA à Marrakech

Plusieurs décisions visant le développement du football en général et du football féminin en particulier seront prises lors de la 3ème édition des Sommets exécutifs du football de la FIFA qui se déroule à Marrakech, a souligné lundi, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino.

Dans une déclaration à la presse à son arrivée à Marrakech pour prendre part aux travaux de ces Sommets, M. Infantino a indiqué que cette rencontre sera marquée également par l'examen des propositions des associations nationales membres de la FIFA concernant le passage à 48 sélections en Coupe du monde à partir de la prochaine édition.

De son côté, le président de la Fédération Royale marocaine de football, Faouzi Lekjaa, a souligné que la tenue à Marrakech des Sommets exécutifs du football de la FIFA est une marque de confiance de la part de la FIFA envers le Maroc.

Pour rappel, la ville de Doha (Qatar) avait accueilli en décembre dernier la première réunion de la 3ème édition des Sommets exécutifs du football de la FIFA. La dernière réunion de cette 3è édition est prévue en Italie.

Depuis leur lancement par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à Paris en novembre 2016, les sommets sont devenus une plateforme d’échange essentielle pour discuter des questions stratégiques liées au football et partager les meilleures pratiques entre les dirigeants des associations membres lors de débats ouverts et constructifs.