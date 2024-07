3ème édition de "Taghazout Surf Expo"

La 3ème édition du salon professionnel "Taghazout Surf Expo" aura lieu du 24 au 27 octobre prochain, dans la baie de Taghazout.



Avec près de 40.000 visiteurs attendus, cet événement, accueillera 80 exposants, des activités liées à l’univers du surf, un Souk Créa, un Food Court varié et deux scènes pour des concerts live et des sunsets mémorables, indique un communiqué des organisateurs.



Au menu de cette manifestation figurent aussi trois tables rondes qui seront organisées par le Comité scientifique du Taghazout Surf Expo en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de surf et diverses institutions nationales et internationales.



Les visiteurs pourront également découvrir l'espace Digital Nomad, l'espace de formations et master classes avec des champions de surf de renommée nationale et mondiale.



L'espace Pitch accueillera des échanges avec des pointures du surf et, comme nouveauté, l'atelier "Wave of Success", qui mettra en lumière les opportunités de financement pour accompagner les jeunes entrepreneurs de la région de Souss-Massa, particulièrement ceux attachés au surf et à ses activités connexes.



Cet espace abritera des rencontres et des ateliers scientifiques, rassemblant des chercheurs de divers horizons pour explorer la pratique du surf, son développement sur les territoires littoraux et ses interactions avec le tourisme et les entreprises locales.



Organisé par l’association "Taghazout Surf Expo", ce salon s'intéressera par ailleurs à la technologie du surf, dite surftech, regroupant des innovations qui révolutionnent l'expérience de ce sport.



Les professionnels du secteur et les passionnés de glisse pourront également rencontrer des hébergeurs et des distributeurs spécialisés, des marques de surfwear, des équipementiers de pointe, des écoles de surf renommées, des associations engagées ou encore des shapers créatifs.



"Taghazout Surf Expo" est initié en partenariat avec le Conseil régional Souss-Massa, l’Office national marocain du tourisme, le Conseil régional du tourisme Agadir Souss-Massa, la Fédération Royale marocaine de surf et la wilaya de la région Souss-Massa.