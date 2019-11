1000 taekwondistes présents au tournoi international d'Oujda

La 6ème édition du tournoi international de taekwondo d’Oujda aura lieu du 22 au 24 novembre courant, à l’initiative de l’Association Oujda sport pour le développement, ont annoncé les organisateurs. Quelque 1000 taekwondoïstes, dames et messieurs représentant plusieurs pays, prendront part à cette manifestation sportive d’envergure internationale qui se déroulera à la salle couverte Moulay El Hassan, ont-ils indiqué lors d’une conférence de presse tenue, dimanche soir à Oujda, pour présenter cette 6ème édition.

Organisée en partenariat notamment avec la Fédération Royale marocaine de taekwondo, l’Agence de développement de l’Oriental et la Marocaine des Jeux et des Sports, cette édition connaîtra la participation de concurrents venus de 22 pays, a fait savoir l’ex-champion international marocain, Abdelkader Zrouri, également président de l’Association Oujda sport pour le développement.

Et d’ajouter que le comité technique de ce tournoi a fait appel à 40 arbitres internationaux dont 22 étrangers qui dirigeront des centaines de combats, toutes catégories confondues.

Cet événement sportif est organisé à l’occasion de la célébration du 64ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, a dit M. Zrouri qui a mis en avant la Haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure le sport et les sportifs.

Il a aussi souligné que cette édition se veut meilleure que les précédentes en termes d’organisation et de qualité technique avec pour objectifs de promouvoir davantage cette discipline sportive, notant dans ce sens que des équipements modernes seront utilisés, dont le plastron électronique «KPNP Adidas» et le «Video replay», en sus des protège-pieds électroniques qui seront mis à la disposition des participants par l’association organisatrice.

L’ex-champion international a, par ailleurs, fait remarquer que ce tournoi vise à promouvoir le secteur sportif en général et le taekwondo en particulier en offrant l’opportunité aux jeunes talents de perfectionner leur niveau, mettant l’accent sur le rôle que peut jouer le sport dans le développement économique et touristique de la région de l’Oriental.

Notant que le tournoi international de taekwondo d’Oujda est devenu au fil des éditions l’une des plus importantes compétitions au niveau africain et international, il a appelé l’ensemble des acteurs et parties concernées de la région à soutenir cet événement en vue d’assurer sa durabilité et de conforter le rayonnement sportif de la région de l’Oriental.