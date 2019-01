​Ziyech, 2ème meilleur joueur maghrébin

Le footballeur tunisien Anice Badri (Espérance Tunis) a été élu meilleur joueur maghrébin de l'année 2018 par les internautes du magazine «France Football», devant le Marocain Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) et l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City).

Nominés également pour le Trophée, les internationaux marocains Achraf Hakimi (Real Madrid puis Borussia Dortmund) et Mehdi Benatia (Juventus Turin) ont occupé respectivement la 7ème et la 8ème places du classement au terme d’un vote en ligne ouvert du 30 décembre au 13 janvier.

Voici ce classement tel qu’annoncé vendredi sur le site de l’hebdomadaire sportif français :

1. Anice Badri (Espérance Tunis/Tunisie) : 47%.

2. Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/Maroc) : 15%.

3. Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie) : 12%.

4. Wahbi Khazri (Rennes/Saint-Étienne/Tunisie) : 10%

5. Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Algérie) : 6%.

6. Youcef Atal (Courtrai/Nice/Algérie): 4%.

7. Achraf Hakimi (Real Madrid/Borussia Dortmund/Maroc) : 3%.

8. Mehdi Benatia (Juventus Turin/Maroc) : 2%.

9. Naïm Sliti (Dijon/Tunisie) : 1%.



Le palmarès :

2013 : Islam Slimani (Algérie).

2014 : Yacine Brahimi (Algérie).

2015 : Riyad Mahrez (Algérie).

2016 : Riyad Mahrez (Algérie).

2017 : Mehdi Benatia (Maroc).

2018 : Anice Badri (Tunisie).