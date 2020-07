​Une série de réunions de la DTN pour développer le football national

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a tenu une série de réunions avec la Direction technique nationale (DTN) afin de fixer les grandes lignes pour développer la discipline.

Dans un communiqué publié jeudi, la FRMF a indiqué que M. Lekjaa a demandé à la DTN de procéder à la programmation des différents entraînements des sélections nationales suite à la décision du Comité directeur de l'instance fédérale en date du 23 juin 2020 de reprendre les activités footballistiques au Royaume. Cette reprise, selon le Comité directeur, devra s'accompagner de plusieurs mesures préventives ayant pour objectif principal de réaliser des résultats positifs pour le football marocain et de rehausser le niveau de sa pratique, a souligné le communiqué.

Dans ce même contexte, M. Lekjaa a souligné la nécessité de mettre en place un contrat-programme entre la FRMF et la DTN au titre de la période 2020-2024 de façon à définir les responsabilités et les rôles, accorder davantage d’intérêt au travail de base aussi bien au niveau local que régional et élaborer un programme de formation et de restructuration pour développer les niveaux technique et physique.

Le programme visera également à former des entraîneurs (hommes et dames), doter les clubs et les ligues en équipements footballistiques avec une technologie nouvelle afin de faciliter la mission des cadres techniques, restructurer le football féminin, programmer un tournoi national professionnel du football féminin, adopter le programme Sport-Etude et accompagner financièrement le développement du football féminin.

S'agissant du futsal, il s'agit de former des sélections nationales U17 et U23 (masculine et féminine), développer le championnat national (D1, D2), intensifier les entraînements des sélections nationales en prévision des prochaines échéances et accompagner les jeunes joueurs et joueuses.

D'autres réunions consacrées aux différentes composantes de la DTN seront bientôt organisées, souligne la FRMF.