​Une Assemblée houleuse attend les dirigeants du KACM

Le Kawkab Atlethic Club de Marrakech (KACM), section football, tiendra le 28 juillet courant au Grand stade de Marrakech, une Assemblée générale ordinaire (AGO) et une Assemblée générale extraordinaire (AGE). A l’ordre du jour de l’AGE figurent la lecture et l’approbation du statut de l’association à activité unique, la lecture et l’approbation du statut interne de l’association, l’approbation de la création de la société sportive conformément à la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports et l’examen et l’approbation des projets de statuts de la société sportive et les conventions financières et administratives, indique un communiqué du club.

L’ordre du jour de l’AGO comporte, quant à lui, l’examen du procès-verbal de la précédente AGO, la lecture, l’examen et l’approbation des rapports moraux et financiers des saisons 2018-2019 et 2019-2020, l’examen du rapport du contrôleur financier, l’élection du nouveau bureau dirigeant conformément à l’article 23 du statut de l’association et la nomination d’un membre qui sera chargé du suivi du dossier d’adaptation, l’enregistrement du slogan du club à l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le suivi de la création de la société sportive.

En application des consignes du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Santé, visant à enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19), dont la distanciation physique, les travaux de cette assemblée élective se tiendront à huis clos, fait savoir la même source.