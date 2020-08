​Signature d'une convention d'objectifs pour le développement du football féminin

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a signé, récemment à Rabat, une convention d'objectifs avec la Ligue nationale du football féminin (LNFF), les Ligues régionales et la Direction technique nationale (DTN) dans le but de développer le football féminin.

Paraphée par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, la présidente de la LNFF, Khadija Ila, le directeur technique national, Osian Roberts ainsi que les présidents des Ligues régionales, cette convention comprend dans son volet sportif le lancement d’un championnat professionnel (D1, D2) dès la saison prochaine et l'instauration d'un championnat national U17 et des championnats régionaux des catégories de jeunes.

Concernant le volet financier, la convention vise à augmenter la subvention annuelle réservée aux clubs de football féminin (1.200.000 dirhams pour les clubs de D1 et 800.000 dirhams pour les clubs de D2 à condition qu’ils respectent les clauses du contrat) et à réserver 100.000 dirhams aux Ligues régionales pour le développement du football féminin à condition de respecter des clauses du contrat.

La convention vise également à accompagner la gestion des clubs sur le plan administratif et financier par la DTN et la Direction financière de la FRMF.

S'agissant du volet technique, la convention ambitionne de porter à 90.000 le nombre des pratiquantes en football féminin à l’horizon 2024, former 10.000 cadres techniciens au sein des clubs du football féminin et développer le niveau général du Championnat national Pro (D1, D2), du Championnat des Ligues régionales et du Championnat des jeunes.

Dans une allocution à cette occasion, M. Lekjaa a salué les efforts considérables déployés par toutes les composantes du football national pour développer le football féminin, notant que la FRMF veille à valoriser cette catégorie en mettant en place une stratégie participative favorisant un engagement effectif dans les chantiers de la promotion du football féminin national.

Dans ce sens, M. Lekjaa a souligné que le football féminin connaît un tournant majeur à travers la signature d'une convention d'objectifs de quatre ans entre toutes les parties engagées et impliquées dans le domaine du football féminin, ajoutant que ce contrat a fixé avec précision des objectifs techniques, organisationnels et financiers ainsi que des objectifs liés à la gouvernance tout en déterminant les responsabilités et les obligations de toutes les parties.

Tous ces objectifs visent à développer et à élargir la base de la pratique du football féminin dans toutes les régions du Royaume, a fait savoir le président de la FRMF, soulignant que c'est une étape importante pour permettre à la femme marocaine de pratiquer ce sport populaire dans de bonnes conditions et de lui donner l'opportunité de montrer ses aptitudes dans ce sport comme elle a réussi à le faire dans les autres disciplines sportives.

Pour sa part, M. Osian a souligné la nécessité de s'engager dans ce chantier qui s’inscrit en droite ligne avec la vision de la FIFA et de la Confédération africaine de football, appelant tout un chacun à fournir les conditions appropriées pour permettre à la femme marocaine de pratiquer cette discipline dans de bonnes conditions.

De son côté, Mme Ila a expliqué que cette convention vise principalement à développer le football au Maroc à travers l'élargissement de la base d’entraînement et la restructuration des équipes nationales.