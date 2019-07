​Réunion du bureau dirigeant de la FRMF

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a organisé jeudi 25 juillet au siège de la FRMF à Rabat, une cérémonie en hommage à l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard.

Au cours de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence des membres du Comité directeur de la FRMF, M.Lekjaa a remercié le technicien français pour le travail accompli avec la sélection nationale A et lui a remis un cadeau souvenir.

De son côté, Hervé Renard a salué le climat professionnel ayant marqué sa mission à la tête de l’équipe nationale A soulignant que la période passée au Maroc restera gravée à jamais dans sa mémoire eu égard aux résultats réalisés avec le Onze national. L’ancien coach des Lions de l’Atlas a souhaité plein succès au football national.

Par ailleurs, la sélection marocaine de football a gagné six places dans le classement mondial de la FIFA du mois de juillet, publié jeudi, pointant désormais à la 41è position avec un total de 1.461 points.

Au niveau continental, le Maroc occupe la 5è place derrière le Sénégal (1.550 pts), la Tunisie (1.496), le Nigeria (1.481) et l'Algérie (1.463). Les Lions de l'Atlas devancent l'Egypte (49è), le Ghana (50è), le Cameroun (53è) et la République démocratique du Congo (56è).

Le classement mondial est dominé par la Belgique (1746 pts) devant le Brésil (1726), la France (1718) et l'Angleterre (1652).



