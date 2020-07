​Le calendrier de la reprise dévoilé

Impatiemment attendus par les acteurs du football national, les calendriers de reprise des championnats de première et seconde divisions ont enfin été dévoilés par la Ligue nationale de football professionnel (LNFP). Dans un communiqué relayé par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), la LNFP a concocté un calendrier dispatché en trois temps (voir page 24), afin « de se conformer aux principes d’équité et d’égalité des chances en matière de programmation du reste des championnats Botola Pro 2019-2020 », dixit le document.



D’abord, les matchs en retard



Pour se plier à ce principe d’équité et d’égalité des chances, la LNFP n’a eu d’autre choix que de répondre à la demande du président de la FRMF, Faouzi Lekjaâ, pour qui la poursuite de la saison, et notamment la 21ème journée, était conditionnée par l’obligation de jouer l’ensemble des matchs en retard. Ce qui est assez compréhensible au regard des nombreuses rencontres reportées depuis le début de la saison. En conséquence, le match comptant pour la 9ème journée entre le DHJ et le Raja sonnera le début des hostilités, lundi 27 juillet, au stade El Abdi d’El Jadida. Ouvrir le bal des matchs en retard avec cette opposition revêt une symbolique importante, tant ce report avait créé à l’époque une vague de polémiques (voir ci-dessous). Pour le reste des matchs de mise à jour, ils se dérouleront en semaine, jusqu’au 8 août prochain.



Un temps de repos quasi-équivalent



Une fois la phase des matchs en retard close, une seconde sera entamée pour nous emmener de la 21ème à la 26ème journée, avec un derby casablancais lors de la 25ème qui vaudra son pesant de cacahuètes. La LNFP a été particulièrement attentive au cumul de jours de repos pour assurer l’équité donc. Dès lors, le cumul des jours de repos «entre la 21ème journée et la 26ème journée oscille entre 13 et 14 jours pour l’ensemble des clubs», indique la LNFP. Le CAYB, le FUS, le HUSA, le MAT et l’OCS profiteront d’un jour de repos en moins que le DHJ, les FAR, l’IRT, le MCO, l’OCK, le RBM, le RCA, la RSB et le WAC. Cet écart sera compensé par les horaires des rencontres. Les équipes à 13 jours de repos et trois matchs à domicile joueront deux matchs à 20h et un match à 22h00. L’OCS et l’HUSA qui disposent de 4 matchs à domicile font exception. Ils disputeront deux matchs à 20h et un à 22h. S’agissant des clubs ayant 14 jours de repos et trois match à domicile, leurs rencontres seront programmées une fois à 18h, à 20h et à 22h.



Des horaires similaires

dès la 27ème journée



La 27ème journée sonnera le début d’une nouvelle programmation horaire, puisque les cinq premières et dernières équipes du championnat fouleront les pelouses de la Botola en même temps. Les détails n’ont pas encore été dévoilés par LNFP. Ils le seront selon toute vraisemblance le 31 août prochain. Entre-temps, les équipes de l’échelon inférieur ne seront pas en reste. Certaines disputeront les billets d’accession à la D1 tandis que d’autres se battront pour ne pas descendre chez les amateurs. Mais toutes auront à jouer leurs rencontres à la même date et à la même heure, même si quelques journées risquent d’être décalées pour se voir offrir une retransmission télé en décalage avec celle de la Botola.