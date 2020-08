​Le WAC renoue avec la victoire et la pole position

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est imposé, lundi soir, face à l'Olympique de Khouribga (3-2) en match comptant pour la 21è journée et reprend provisoirement la tête du classement de la Botola Pro D1 de football,

Contre le cours du jeu, les joueurs de l'OCK, après une attaque éclair ont poussé le défenseur Hamza Asrir à marquer contre son camp (21è), avant qu'Ismail El Haddad n'égalise pour les siens à la 41è minute.

Dès le début de la deuxième période (47è), Ibrahim Najm Eddine a donné l'avantage aux Rouge et Blanc. Kazadi Kaasengu a inscrit le troisième but en faveur du WAC (70è), avant que Mohamed El Fakih ne réduise le score sur penalty juste avant le sifflet final (97è).

Au terme de la rencontre, le Wydad de Casablanca récupère la première position avec 40 unités, tandis que l'Olympique de Khouribga stagne à la 11ème position (23 pts) ex æquo avec le Rapide d'Oued Zem.

Dans l’autre match de la soirée, l'AS FAR a décroché le nul sur la pelouse du Difaâ d'El Jadida (1-1). Les locaux ont ouvert le score à la 44è minute sur un but de Sékou Amadou Camara, expulsé à la 85è minute. En deuxième période, les visiteurs ont égalisé sur penalty signé Abdelilah Amimi (89è).

Au terme de la rencontre, le Difaâ d'El Jadida occupe la 8ème position avec 28 unités, tandis que l'AS FAR stagne à la 6ème position (32 pts).

Le reste des matchs comptant pour la 21è journée devait se jouer hier, sachant que cette manche a été tronquée de la rencontre IRT-RSB suite à la contamination au nouveau coronavirus de vingt-trois joueurs et membres du staff administratif et technique du club tangérois.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’avant l’interruption du championnat, le match RCOZ-RCAZ comptant pour cette journée, a été disputé le 13 mars dernier et s’était soldé en faveur du Rapid d’Oued Zem sur le score étriqué de 2 à 1.