​Le MEN célèbre les lauréats du tournoi de sport scolaire à distance

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé, mercredi à Rabat, une cérémonie de remise des prix aux lauréats du tournoi de sport scolaire à distance.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère, Youssef Belkassmi, a relevé que quelque 82 élèves (40 filles et 42 garçons) se sont distingués lors du tournoi scolaire national à distance dans les disciplines de karaté, de taekwondo et des échecs, ainsi que dans le concours national de créations cinétiques pour les élèves en situation de handicap.

"Organisé du 18 mai au 15 juin par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec les Fédérations Royales marocaines du sport scolaire, de taekwondo, des échecs et de karaté et disciplines associées, ce tournoi a connu la participation de 2.592 élèves (954 filles et 1.638 garçons) représentant les différentes académies régionales de l'éducation et de la formation (AREF)", a-t-il indiqué.

Pour leur part, Aya, Taha, Ali et Ahmed, de jeunes sportifs âgés de 12 à 16 ans, ont déclaré à la MAP être fiers de leur réussite et espèrent tous embrasser une carrière florissante dans leurs sports préférés.

Ils ont salué l’initiative du ministère, qui est à même de stimuler leur esprit de compétitivité et de les encourager pour davantage de réussite.

Le sport scolaire aspire, notamment, à ancrer chez les élèves des connaissances relatives à la santé et à la prévention résultant d’une pratique utile des activités sportives, à les préparer à une pratique sportive régulière, ainsi qu’à développer l’esprit sportif et instaurer les principes éducatifs et moraux chez les apprenants afin de sensibiliser la société et contribuer à son évolution.