​Le 17ème Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde dévoile sa programmation

La 17ème édition du Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde, prévue du 18 au 25 octobre courant, promet une programmation culturelle et artistique riche et diversifiée, ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Casablanca.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, initiée par l’Association du Festival de Fès de la culture soufie et organisée sous le thème "Vivre poétiquement, art et spiritualité", vise à faire découvrir, ou redécouvrir, au public marocain la richesse artistique, intellectuelle et spirituelle du soufisme, tout en offrant un espace de dialogue et de rencontre entre les traditions du monde.



Selon le programme présenté par les organisateurs, la scène de Bab Makina accueillera, sur le plan musical, une série de concerts et de rituels spirituels mettant en valeur la diversité des traditions soufies à travers le monde.



L’ouverture, prévue le 18 octobre, réunira Enris Qinami (Albanie), suivie du concert "Présence - Hadra" porté par Noureddine Tahiri et Curro Piñana (Maroc/Espagne). Le 20 octobre, le public découvrira Senny Camara (Sénégal).



Chaque soirée offrira ensuite une immersion dans une tradition soufie distincte : Qawwali indien avec Anwar Sabri (19 octobre), Tariqa Qadiriya (20 octobre), Tariqa Charqawiya (21 octobre), Tariqa Sqaliya (23 octobre), ainsi qu’un hommage aux maîtres andalous avec Mohammed Briouel, Marouane Hajji et Noureddine Tahiri (22 octobre).



Le 22 octobre, le Parc Jnan Sbil Botanique accueillera le concert "Cappella de Ministreres" avec Françoise Atlan et Carles Magraner, suivi du concert "Fès, patrimoine universel : Les grands maîtres de la musique andalouse". Le 23 octobre, un concert dédié à Niccolò Paganini, sous la direction artistique et au violon de Federico Guglielmo, sera présenté en partenariat avec la Fondation Ducci.



Le 24 octobre, le public assistera à la comédie musicale "Boudour Wa Joussour : La huppe et les douze oiseaux", avant une soirée de clôture le 25 octobre consacrée à une création originale intitulée "La passion d’El Harraq", en hommage à l’un des grands poètes mystiques du soufisme.



Selon le président du festival, Faouzi Skalli, le thème de cette édition traduit "la volonté de replacer la beauté et la quête de sens au cœur de notre humanité commune".

"La culture soufie, à travers ses expressions artistiques et spirituelles, rappelle que la poésie, la musique et l’art peuvent être des voies de connaissance et de transformation intérieure", a souligné M. Skalli, dans une déclaration à la presse en marge de la conférence de presse.



"Le Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde est devenu, au fil des années, un lieu de rayonnement spirituel et culturel unique, où se rencontrent les voix du monde dans une célébration de la paix et de la beauté", a-t-il ajouté.



A noter que le programme de cette édition prévoit également plusieurs soirées poétiques et rencontres intellectuelles abordant les liens entre la culture soufie et les enjeux du monde contemporain, tels que l’écologie, la paix intérieure et la coexistence.

Ces échanges auront lieu dans des sites emblématiques de Fès, offrant un cadre propice à la réflexion et au dialogue interculturel.