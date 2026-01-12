Participation marocaine distinguée au 16ème Festival du théâtre arabe au Caire

Le Maroc prend part à la 16ème édition du Festival du Théâtre arabe, qui se tient au Caire du 10 au 16 janvier courant, à travers la présentation de deux œuvres théâtrales mettant en valeur la richesse de l’expérience théâtrale nationale et la diversité des choix esthétiques et intellectuels des créateurs marocains.



La participation marocaine porte sur la pièce "Widows F" de la troupe Art Friends, écrite et mise en scène par Ahmed Amine Sahel, et "Citoyen économique" du Mohtaraf El Feddane de Théâtre, écrite par Ahmed Sebia et mise en scène par Mahmoud Chahdi, deux œuvres conjuguant recherche esthétique et réflexion sur les enjeux sociétaux contemporains. Cette manifestation culturelle sera marquée également par une forte présence de critiques marocains aux colloques programmés par le festival.



Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Amine Sahel a indiqué que la pièce "Widows F" s’inscrit dans un théâtre des marges fondé sur l’expérimentation esthétique et l’exploration de questions existentielles et sociales contemporaines, à travers une plongée symbolique dans l’univers de la femme au sein d’un espace carcéral virtuel, mobilisant un langage scénique innovant mêlant parole et musique.



De son côté, Mahmoud Chahdi a souligné que la pièce "Citoyen économique", qui marque sa troisième participation au festival après les éditions de Doha et Casablanca, aborde les appartenances politiques de certains artistes et leur rapport aux symboles nationaux, tout en mettant en exergue l’importance de l’engagement citoyen et des responsabilités collectives dans une forme dramatique incitative à la réflexion.



Pour sa part, la directrice de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), Latifa Ahrar, a précisé que la délégation marocaine comprend un ensemble de sensibilités artistiques, aussi bien jeunes que confirmées, ainsi que des figures de la critique théâtrale, de la recherche, de la mise en scène, de l’interprétation et de la scénographie.



Outre la participation marocaine, cette édition réunit des spectacles provenant de dix pays arabes, dans le cadre d’un programme articulant un parcours compétitif de quinze œuvres, des rencontres intellectuelles et un forum consacré aux arts de la marionnette.



La seizième édition du Festival du Théâtre arabe s’achèvera le 16 janvier courant avec l’annonce du lauréat du Prix Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi du meilleur spectacle théâtral.