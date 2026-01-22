Début de la Semaine culturelle marocaine au Mexique

Vernissage



Le vernissage de l’exposition "Facture Texture" de l’artiste maroco-français, Mohamed Aaouina, a eu lieu jeudi à l’Espace Rivages, au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger à Rabat.

A travers cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 21 février, le travail de Mohamed Aaouina se déploie dans un dialogue constant avec la matière et où les compositions sont construites par un jeu délicat entre texture et couleurs.

L’œuvre conserve ainsi la mémoire du geste pictural et celle de l’artiste.

Dans sa première exposition au Maroc, l’artiste a tenu à laisser un espace de liberté à son public pour entrer en contact avec ses œuvres, en choisissant de ne pas leur attribuer de titres, les concevant comme l’expression d’un voyage de recherche continu autour de la couleur, de la matière et de l’inspiration.

Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que ses œuvres sont délibérément dépourvues de titres afin de laisser au public la liberté de les appréhender, ajoutant qu’il ressent une grande joie face à ce contact direct avec les visiteurs.

Fasciné par les couleurs depuis son enfance, le plasticien a souligné que son appartenance à une famille d’artisans a fait des couleurs une présence constante dans sa vie et une source essentielle de son inspiration, ajoutant que "Facture Texture" s’inscrit dans la continuité d’une série d’expositions marquant son parcours artistique.

Né en 1971 au Maroc, Mohamed Aaouina vit et travaille en France. Il est artiste plasticien, calligraphe, décorateur et photographe. Après des études à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Tétouan, puis à l’Ecole supérieure des beaux-arts à Toulouse en France, il enchaîne les projets artistiques. En 2020, il crée son atelier-galerie où il expose régulièrement.

L’Espace Rivages s’inscrit dans une démarche institutionnelle ayant pour vocation de soutenir des pratiques artistiques ancrées dans des parcours migratoires et aux trajectoires multiples. Cet espace se conçoit comme un lieu de circulation, de transmission et de regards transversaux, qui favorise un dialogue entre les territoires.

