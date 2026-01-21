Warner favori des nominations aux Oscars

Le studio hollywoodien Warner Bros est peut-être en vente, mais ses succès "Sinners" et "Une bataille après l'autre" devraient dominer les nominations aux Oscars qui seront annoncées ce jeudi.



Les deux films sont pressentis pour récolter une douzaine de nominations, voire davantage, allant de la catégorie reine du meilleur film à celle du meilleur acteur, en passant par la nouvelle venue honorant les directeurs de casting.

Warner Bros est actuellement la cible d'une guerre d'enchères féroce entre Paramount Skydance et Netflix.



Mais malgré les difficultés de sa société mère Warner Bros Discovery, le célèbre studio a connu une année exceptionnelle avec des productions originales, loin des suites dont Hollywood raffole.



"Sinners", un film d'époque sur l'Amérique ségrégationniste des années 30, teinté de blues et de vampires, devrait permettre à Michael B. Jordan, qui y incarne deux jumeaux mafieux désireux d'ouvrir un bar clandestin, d'être nommé pour le prix du meilleur acteur.

Le film devrait aussi être nommé dans une multitude de catégories, du scénario à la bande originale.



"Sinners" pourrait même battre le record de nominations pour un seul film, détenu par "Eve", "Titanic" et "La La Land" qui avaient chacun été nommés dans 14 catégories, selon Clayton Davis, chroniqueur du magazine Variety.



Son réalisateur Ryan Coogler, qui était déjà aux manettes de "Black Panther", pourrait atteindre "une stratosphère statistique qu'aucun cinéaste n'a jamais atteinte", insiste l'expert.

Mais cette saison, c'est pour l'instant "Une bataille après l'autre" de Paul Thomas Anderson qui domine les remises de prix.

Cette tragicomédie met en scène la traque d'ex-révolutionnaires d'extrême gauche par un suprémaciste blanc.



Leonardo DiCaprio, qui y incarne un ex-militant à l'esprit embrumé par la fumette, forcé de se ressaisir pour secourir sa fille métisse, est quasiment assuré d'obtenir une nouvelle nomination pour l'Oscar du meilleur acteur - qu'il a déjà remporté en 2016 pour "The Revenant".



Dans la bataille entre studios, Netflix devrait également tirer son épingle du jeu, avec des nominations attendues pour le "Frankenstein" de Guillermo del Toro, le drame historique "Train Dreams" sur les pionniers de l'Ouest américain, et le dessin animé phénomène "KPop Demon Hunters".



Parmi les autres films promis à de nombreuses nominations, on compte "Hamnet".

Cette tragédie, qui explore de manière fictive le deuil d'Agnes et William Shakespeare après la mort de leur fils, assure quasiment à Jessie Buckley une nomination dans la catégorie meilleure actrice, pour son rôle d'épouse du dramaturge britannique.

Elle devrait être rejointe notamment par Emma Stone, star ambivalente du film complotiste "Bugonia", et par l'actrice norvégienne Renate Reinsve de "Valeur sentimentale".



Ce film norvégien fait partie d'un trio de longs-métrages non anglophones capables d'être nommés dans la catégorie reine du meilleur film, au-delà de la simple course pour le meilleur film international.



Les deux autres sont la Palme d'or cannoise "Un simple accident", réalisé par le dissident iranien Jafar Panahi et choisi pour représenter la France aux Oscars, et "L'Agent Secret", du Brésilien Kleber Mendonça Filho.



L'acteur Wagner Moura, qui y interprète un ex-universitaire traqué par des tueurs à gage sous la dictature brésilienne des années 70, devrait être nommé face à Leonardo DiCaprio et Michael B. Jordan pour l'Oscar du meilleur acteur.



Mais le favori de cette catégorie reste Timothée Chalamet, récompensé récemment par un Golden Globe et un Critics Choice Award pour son rôle de joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans "Marty Supreme".



Grande nouveauté cette année, les directeurs de casting seront pour la première fois récompensés par une statuette. Cette nouvelle catégorie entretient le suspense sur ce que les votants vont valoriser pour honorer leur travail, effectué avant la production d'un film.

"Est-ce le poids des stars? La cohésion de l'ensemble? La découverte d'un nouveau talent?", s'interroge M. Davis.



La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars à Hollywood.