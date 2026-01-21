La mémoire tatouée

J'ai connu le regretté Saïd Ahid au milieu des années quatre-vingt. Il était alors dans l’éclat de sa jeunesse, célibataire résidant à Salé, et déjà rayonnant de vitalité, de ferveur militante et d'une culture aux horizons multiples. Nous avons nourri cette amitié dans un climat d’affection et de respect mutuel, partageant des passions communes dans divers domaines ; un lien qui n'a fait que se consolider lorsqu'il choisit de s'établir à Mohammedia.



Loin de s'enfermer dans une seule discipline, Saïd Ahid, tout en maniant la poésie française et l'art de la traduction, s'est accompli comme un intellectuel organique total. Nos chemins se sont naturellement croisés au sein de la section de l'Union des Ecrivains du Maroc à Mohammedia. Nous en avons assuré la présidence tour à tour, succédant au critique Tayaa El Haddaioui, au sein d'un cercle qui réunissait des plumes et des esprits d'exception tels que Wafaa Maellih, Noureddine Fathy, Abdelhamid Jmahri, Mostafa Nehal, Mostafa Ghazlani, Hamid Mesbahi, Abdeddine Hamrouch ou encore Mohamed Touaa. Ensemble, nous avons porté des projets nationaux et locaux sur nos propres deniers, menant des batailles pour la rectitude de la création, refusant systématiquement les subsides de la municipalité. Saïd exigeait cette autonomie, voulant préserver notre section des jeux et des spéculations politiques.



C’est grâce à son soutien indéfectible que de nombreux talents ont pu éclore, notamment à travers le supplément culturel du journal Al Ittihad Al Ichtiraki, dont il avait fait un sanctuaire pour les jeunes créateurs et les voix étouffées. Sa douceur et son humilité n’avaient d’égal que sa capacité d'écoute. J’ai été le témoin privilégié de son parcours créatif et le compagnon de son quotidien, au point que son amitié m'a ouvert les portes de nouveaux horizons fraternels.



Dès la fin de l’année 1988, il fut également le compagnon de route de notre expérience plastique aux côtés de l'ami Noureddine Fatihi. Ses écrits critiques sur les arts graphiques demeurent, aujourd'hui encore, le témoignage vivant de son soutien à une jeunesse qui cherchait alors à marquer de son empreinte l'histoire de la peinture marocaine.



Saïd Ahid ignorait le repos. Son esprit était une quête perpétuelle de nouveauté, servie par une intelligence silencieuse, une perspicacité toujours en éveil et une mémoire prodigieuse. Il était une référence rare, tant en littérature qu'en politique, maîtrisant les arcanes de la scène nationale avec la discrétion de l'érudit qui analyse les faits et pressent l'avenir.



Au lendemain de sa disparition, le samedi 10 janvier 2025, le choc fut tel que les mots se sont dérobés. Je ne pouvais imaginer qu'il s'éclipserait si tôt, dans ce silence qui fut toujours sa signature. Il laisse derrière lui un immense chantier inachevé : poèmes, critiques, traductions... autant d'œuvres qu'il nous faudra, le moment venu, honorer.



Adieu à l'auteur de "Une histoire d'amour doukkalie", cet hommage vibrant à El Jadida, la ville de son enfance qu'il chérissait par-dessus tout. Adieu, mon ami, mon frère que ma mère n'a pas enfanté.



Par Chafik Ezzouguari