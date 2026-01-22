Soirée musicale en hommage à Abdelwahab Doukkali

Une soirée musicale rendant hommage au doyen de la chanson marocaine Abdelwahab Doukkali, a été organisée mercredi à Casablanca, célébrant le riche parcours de l'artiste, à travers l’interprétation de ses œuvres les plus marquantes.



Organisée par l’Association Dar Attarab, cette rencontre artistique a proposé un programme entièrement consacré au répertoire d’Abdelwahab Doukkali, dont les chansons, reprises tout au long de la soirée par plusieurs artistes, ont offert au public un moment de partage autour d’un patrimoine musical profondément ancré dans la mémoire collective marocaine.



S’exprimant à cette occasion, Abdelwahab Doukkali s’est dit heureux de participer à cette soirée organisée en son honneur, saluant le travail mené par Dar Attarab dans la promotion de la chanson marocaine.



Le ténor de la chanson marocaine a, dans ce sens, exprimé sa reconnaissance pour cet hommage, se réjouissant de retrouver des amis artistes et souhaitant que cette rencontre trouve un écho favorable auprès d’un public sensible à la qualité musicale.



De son côté, le président de l’Association Dar Attarab, Mohamed Fouad Guessous, a souligné que l’association œuvre depuis plus de dix ans à la promotion de la création artistique marocaine et arabe authentique, avec pour objectif de préserver le patrimoine musical national tout en accompagnant les générations montantes.



Par ailleurs, il a indiqué que Dar Attarab s’attache à offrir un espace artistique ouvert, favorisant l’émergence des talents et la transmission des valeurs esthétiques et culturelles de la chanson marocaine.



L’association, a-t-il dit, met à disposition, à titre gratuit, un cadre artistique permettant aux jeunes voix de se former et de s’épanouir dans des conditions propices, ajoutant que l'association organise régulièrement des soirées musicales, à raison de deux rendez-vous mensuels, dédiées au répertoire marocain et arabe.



Il a également rappelé que l'association accorde une place particulière à l’hommage rendu aux grandes figures de la chanson marocaine, estimant que la valorisation de ces pionniers constitue un devoir de mémoire et un levier essentiel pour sensibiliser le public, raviver l’écoute musicale et assurer la continuité du patrimoine artistique national.



Pour sa part, l'artiste Nouamane Lahlou a mis en avant l’importance de rendre hommage aux pionniers de la chanson marocaine, estimant que ce type d’initiatives contribue à préserver et à faire rayonner un patrimoine musical qui a façonné plusieurs générations.



A travers cette soirée, l’Association Dar Attarab réaffirme son rôle dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine musical national, en faisant de l’hommage aux figures emblématiques de la chanson marocaine un espace de rencontre, de mémoire et de continuité artistique.