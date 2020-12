​La LNFA tient son AGO

La Ligue nationale de football amateur (LNFA) a tenu son Assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle, mardi 15 décembre 2020 au Complexe Mohammed VI de football, sous la présidence de Jamal Snoussi. Avant l’ouverture des travaux de cette AGO, tenue par visioconférence, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a prononcé une allocution lors de laquelle il a félicité les clubs de la division amateur pour avoir disputé le championnat, toutes catégories confondues, et réussi ainsi la saison footballistique malgré les obstacles dus à la pandémie de la Covid-19. Le président de la FRMF a invité les clubs de la LNFA à œuvrer ensemble pour le développement du football national, lit-on dans un communiqué relayé par le site officiel de la Fédération, frmf.ma Au cours de cette AGO et après vérification du quorum, il a été procédé à la lecture et à l’approbation des rapports moral et financier. Cette assemblée a également été l’occasion de débattre de plusieurs sujets et thématiques liés aux clubs de la division amateur. A l’issue de cette AGO, un message de fidélité et de loyalisme a été adressé à S.M le Roi Mohammed VI.