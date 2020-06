​La FRMF dément les informations faisant état de la non reprise du championnat national

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a démenti, mardi, les informations publiées par un site électronique et faisant état de la non reprise du championnat national. Aucune décision n'a été reçue en ce sens des autorités compétentes, précise la Fédération dans un communiqué publié sur son site internet, rappelant que toute décision à ce sujet sera annoncée via les canaux officiels.

La FRMF souligne que la décision de reprendre ou non le championnat national sera prise par son Comité directeur en coordination avec les autorités compétentes et que toutes les composantes du ballon rond national en seront informées instantanément.