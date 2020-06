​La Botola reprendra avec les matches de mise à jour

La Botola Pro D1 va reprendre le 24 juillet à travers la tenue des matches de mise à jour à huis clos, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). L'annonce a été faite lors de la réunion du Comité directeur de la FRMF par le président de l'instance fédérale, Fouzi Lekjaa, qui a souligné que les entraînements des clubs de D1 et D2 débuteront le 25 juin en deux étapes (entraînements individuels, entraînements collectifs), a souligné la FRMF dans un communiqué publié mardi sur son site internet.

Lors de cette réunion, qui a connu la participation des clubs du championnat national D1 et D2, des Ligues régionales et des Ligues nationales du football amateur, du football féminin et du football diversifié, M. Lekjaa a indiqué que le Comité a statué et approuvé l’ensemble des résultats des matchs et reprise des journées restantes du championnat Pro (D1, D2) saison 2019-2020 durant la période allant du 12 août au 13 septembre 2020.

M. Lekjaa a précisé que les matches seront programmés vendredi (deux matchs), samedi (trois matchs), dimanche (trois matchs) à 18h00, 20h00 et 22h00. Le président de la FRMF a également annoncé que le coup d’envoi de la saison 2020-2021 sera donné le 16 octobre 2020.

Au cours de cette réunion, M. Lekjaa a affirmé qu'à l’issue des récentes mesures de déconfinement annoncées par les autorités publiques et en concertation avec les autorités compétentes, il a été décidé de soumettre les membres des clubs du championnat national aux tests médicaux selon le protocole sanitaire en vigueur.

Par ailleurs, il a fait savoir que les entraînements des clubs de la division amateur, toutes catégories confondues, des Ligues régionales, des clubs du championnat national minime, des clubs du football féminin et de futsal débuteront à partir du 15 juillet en respectant les mêmes mesures sanitaires et sportives prises en championnat national Pro. Les matchs de ces catégories reprendront le 15 août 2020, a-t-il ajouté.

Le FRMF rappelle qu'en application des recommandations du conseil de l'International football association board (IFAB, organe chargé des lois du jeu, datées du 8 mai 2020), les clubs pourront effectuer cinq changements lors d’un seul match au lieu de trois autorisés précédemment, et ce dans le cadre de mesures provisoires prises pour atténuer l’impact des matchs sur les joueurs après cette pandémie.

La famille du football national recevra un guide détaillant ces mesures qui sera publié sur le site officiel de l'instance fédérale, ajoute la même source.

A l’issue de cette réunion, le président de la FRMF, en compagnie des membres du Comité directeur, a invité toute la famille du football national au respect des décisions annoncées au cours de cette réunion en préservant les intérêts de la discipline en général et la santé de la jeunesse marocaine en particulier dans le cadre des mesures de prévention prises en coordination avec les autorités compétentes.

La FRMF avait annoncé le 14 mars la suspension de tous les matchs de football, toutes catégories confondues, jusqu’à nouvel ordre.