​L’UNICEF-Maroc appelle à renforcer la résilience des enfants

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) du Maroc vient de lancer #Appel_De_l_Enfance, un message d’espoir pour renforcer la résilience des enfants, des adolescents, des jeunes et des familles face au Covid-19 et ses effets secondaires.

Selon un communiqué de presse, six célébrités de domaines variés incluant l’enfant Meryem Amjoun qui avait remporté le défi de la lecture arabe en 2018, l’acteur Rachid Elaouali, l’actrice Samia Akariou, le journaliste Jamaa Goulahcen, les représentants du groupe de musique hip-hop H-Kayne et la star intergénérationnelle du football national Aziz Bouderbala ont joint leurs voix à l’UNICEF pour toucher toutes les franges de la société marocaine.

Dans ce message, Rachid Elouali, Jamaâ Goulahcen et Samia Akariou expliquent que cette situation de confinement constitue une opportunité pour permettre aux enfants de développer de nouvelles compétences et aux parents d’acquérir de nouvelles capacités dans l’interaction avec les enfants, tout en reconnaissant les efforts, le dévouement et la patience dont ils font preuve pour réduire les effets secondaires du confinement sur les enfants.

La jeune Meryem s’adresse aux enfants et leur explique l’importance de bien organiser la journée, suivre la scolarisation, réserver du temps au jeu et au sport et s’enquérir des nouvelles de la famille. Elle appelle les enfants à respecter toutes les mesures de prévention contre le Covid-19.

Les membres du groupe H-Kayne, quant à eux, parlent aux jeunes en tant qu’acteurs positifs du changement pour respecter le confinement et soulignent leur rôle de modèle pour les enfants et les adolescents.

De son côté, la star intergénérationnelle du football marocain, Aziz Bouderbala, insiste sur l’importance, pour rester en bonne santé, de bouger à la maison et invite les parents à organiser des séances de sport avec leurs enfants.

En guise de message de fin, les célébrités rappellent que le mois de Ramadan est aussi un mois de solidarité, d’où l’importance que chaque partie prenante en fonction de ses responsabilités s’engage à protéger les droits à la santé, à l’éducation, à la protection et au divertissement au profit des enfants vulnérables, les enfants en situation de handicap, dans le rural enclavé, les enfants migrants, les enfants vivant dans les institutions et autres.