​L’Inter Milan rejoint le lot des clubs intéressés par Achraf Hakimi

Décidément, ce ne sont pas les offres qui manquent pour Achraf Hakimi. Il serait, d’après la publication italienne la Gazzetta Dello Sport, aussi dans le viseur de l’Inter Milan, vivement intéressé par le renforcement de ses rangs par un latéral qui s’est bien aguerri au cours de ces deux dernières saisons en Bundesliga avec le Borussia Dortmund.

Sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2021, le club merengue réclame 50 millions d’euros en vue de céder, pour de bon et non pas à titre de prêt, Achraf Hakimi.

Si ce transfert prendrait forme, Achraf Hakimi serait le deuxième joueur marocain à porter les couleurs nerazzurri, après l’ancien capitaine de la sélection marocaine, Houcine Kharja, qui avait été interiste en 2011.

Outre l’Inter Milan, d’autres grosses écuries du football européen avaient déjà manifesté leur intention de s’attacher les services du jeune international marocain. Si l’on écarte le Paris Saint- Germain, désormais hors course, parmi les prétendants l’on compte surtout le Borussia Dortmund qui veut qu’Achraf Hakimi puisse continuer l’aventure du côté de la Rhur, la Juventus qui ne l’a jamais perdu d’œil, Chelsea qui peut revenir à n’importe quel moment, le Bayern encore hésitant, sans omettre le Real Madrid à qui revient le dernier mot dans cette transaction.

Depuis son départ du Real avec lequel il avait remporté la Ligue des champions en 2018, Achraf Hakimi, 21 ans, tenait délicatement dans ses déclarations à faire part de son intention de retrouver le club de ses premières amours où il avait fait d’ailleurs toutes ses classes. Et à propos de cet éventuel retour, il avait déclaré à El Pais : « Pourquoi pas. Si la possibilité existe, je dois conserver mon bon niveau ».

Même l’entraîneur du Real, Zinedine Zidane, n’a pas caché son souhait de voir Hakimi se produire sous ses ordres, selon le site espagnol El Desmarque qui ajoute que le coach français, triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, fait du come-back de Hakimi « une priorité » et aimerait faire de lui «un cadre de l’équipe».

Il convient de rappeler qu’Achraf Hakimi a disputé jusqu’ici 65 matches, toutes compétitions confondues, avec le Borussia Dortmund avec à la clé 10 buts marqués. Avec le Onze national, il compte 28 sélections et 2 buts inscrits.

Son dernier match avec le Borussia a eu lieu samedi dernier à l’occasion de la reprise du championnat allemand. C’était contre Schalke 04, match remporté par les partenaires de Hakimi sur le large score de 4 à 0.

Mohamed Bouarab