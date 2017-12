​Khadrouf entre frustration et amertume : Le Wydad s’incline devant Pachuka

La défaite du Wydad de Casablanca face à Pachuca (1-0) a un goût amer pour le milieu de terrain Abdeladim Khadrouf. Alors que la plupart des joueurs du Wydad participaient pour la première fois à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, Khadrouf, lui, jouait son deuxième match dans cette compétition.

Il y a trois ans, le 10 décembre 2014, Khadrouf a assisté à l'élimination du Moghreb de Tétouan face à Auckland City aux tirs au but, dans le premier match de l'édition 2014 au Maroc.

Ce samedi 9 décembre, le joueur de 32 ans a rendu une bonne copie, avant de céder sa place à la dernière minute du temps réglementaire. Il était donc sur le banc des remplaçants de sa nouvelle équipe, quand Victor Guzman a marqué de la tête à la 112ème minute. "Les conditions sont différentes aujourd'hui. L'ambiance n'est pas la même que lors de ma première participation à cette compétition", insiste-t-il néanmoins.

"La chance n'a pas été de notre côté aujourd'hui. Nous avons gâché plusieurs occasions. L'exclusion nous a également fait du mal", souligne Khadrouf, qui a parcouru 10,73 kilomètres durant la rencontre. "Nous avons essayé plusieurs fois de marquer en contre-attaque quand nous étions à dix. On aurait pu aller jusqu'aux tirs au but, où les chances auraient été égales. Le résultat est assez dur à accepter", a-t-il déclaré au site fifa.com

Khadrouf a terminé dernier de l'édition 2014 avec le Moghreb de Tétouan et il tentera d'éviter cela mardi prochain, face à Urawa. Ce match pour la cinquième place aura lieu au Stade Hazza Bin Zayed d'Al Ain.

"Nous visions mieux qu'une cinquième place mais nous allons essayer de gagner pour sauver l'honneur de l'équipe et du football marocain. Il faut démontrer que la défaite d'aujourd'hui est due à la malchance", ajoute-t-il.