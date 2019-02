​KACM et MAT La peur au ventre

La 19ème journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 débutera en cette fin de semaine et sera étalée sur plusieurs jours. Une journée importante notamment pour les équipes qui cherchent à fuir la zone des turbulences.

Le bal sera ouvert ce samedi à 15h au Grand stade de Marrakech où le KACM reçoit le MAT. Un sommet du bas du tableau qui oppose la lanterne rouge à l’avant-dernier de l’exercice. Le KACM, dernier avec 16 points au compteur, vit encore une fois une saison difficile.

Après le limogeage de Faouzi Jamal il y a un mois, le club s’est séparé de Aziz El Amri et a nommé le directeur sportif Azzedine Bennis à sa place. Une situation qui devrait profiter au MAT qui, mal loti lui aussi, tentera d’empocher les trois points de la victoire qui lui permettront d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.

A 19h, l’IRT reçoit le DHJ au Grand stade de Tanger. Les locaux n’auront d’yeux que pour la victoire tandis que les hommes de Badou Zaki tenteront de l’emporter en vue de se relancer, ce qui pourrait donner lieu à un match ouvert et plaisant des deux côtés.

Pour ce qui est des rencontres de dimanche, le WAC accueille le RCOZ au stade Père Jégo à Casablanca à 15h. Ayant le vent en poupe et prenant une bonne longueur d’avance sur leurs poursuivants immédiats, les Wydadis partent favoris face à un adversaire qui semble encore à la recherche de son rythme de croisière.

A 17h, l’OCS reçoit le MCO à huis clos, au stade Al Massira de Safi. Ayant chacune 24 points à son actif, la rencontre semble équilibrée entre deux formations qui doivent évoluer sans leur public. En effet, comme leur adversaire du jour, les Oujdis viennent d’écoper de cinq matchs de suspension.

Lundi, le Youssoufia de Berrechid recevra le FUS au stade municipal à partir de 15h, alors que les trois dernières rencontres devant opposer l’AS FAR au RCA, l’OCK au HUSA et la RSB au CRA sont programmées pour mercredi prochain.