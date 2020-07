​Journée d’étude sur la reprise du championnat national de futsal

La Direction technique nationale (DTN) a organisé récemment au Complexe Mohammed VI de Maâmoura une journée d’étude consacrée à la reprise du championnat national de football en salle après la levée progressive du confinement au Royaume.

Cette rencontre a été consacrée aux mesures sanitaires de prévention, aux entraînements tactiques et techniques, aux entraînements physiques, à la nutrition, à l'aspect mental et aux règles du jeu de la discipline, a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) publié vendredi sur son site internet.

Dans ce sens, le médecin Said Zakini a appelé à la nécessité de respecter le protocole sanitaire suivi par la FRMF en coordination avec les autorités compétentes avant la reprise du championnat national de futsal, a fait savoir le communiqué, notant que M. Zakini a émis plusieurs recommandations et orientations pour se prémunir de toute contamination par la Covid-19.

Pour sa part, le sélectionneur national de futsal, Hicham Dguig, a présenté un exposé détaillé sur la méthode des entraînements aussi bien au niveau technique que tactique tout en respectant les conditions sanitaires liées à la Covid-19. M. Dguig a appelé les clubs à organiser les entraînements en petits groupes en limitant tout contact selon les dispositions des autorités sanitaires pour préserver la sécurité des joueurs.

De son côté, le préparateur physique, Salah Eddine Lahlou, a souligné dans son intervention que la reprise des entraînements devra être progressive selon une stratégie sanitaire en deux étapes dont la première sera focalisée sur la préparation physique des joueurs tandis que la deuxième permettra d'élever la cadence des entraînements.

M. Lahlou a également appelé à consulter en permanence le staff technique et médical lors de cette période, ajoute la même source.

Intervenant également lors de cette journée d'étude, le nutritionniste Nabil Laayachi a mis en avant dans son exposé l'importance de l'alimentation et de l'hydratation au cours de cette période pour améliorer la performance et éviter les blessures.

La journée d'étude a également permis d'aborder l'aspect mental grâce à Majid Brouzyne qui a adressé plusieurs conseils scientifiques aux acteurs du futsal après la reprise des entraînements.

Par ailleurs, l'arbitre international marocain Mustapha Rguig a rappelé lors de cette rencontre les derniers amendements introduits par l'International Football Association Board pour préserver la sécurité des joueurs.