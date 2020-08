​Fermeture des plages de Benslimane, Mohammedia et Berrechid

Une campagne de sensibilisation et de communication a été organisée, samedi à Ouled Teima (province de Taroudant), ayant pour objectif principal la sensibilisation aux risques du relâchement dans le respect des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes en vue d'enrayer la propagation du Covid-19.

Cette campagne, lancée par le gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal, en coordination avec les autorités locales et des acteurs associatifs, a été marquée par la distribution gratuite de masques aux populations ciblées, ainsi que par la diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières pour lutter contre le virus, notamment le port correct et obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et des mesures d'hygiène et de prévention.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement par les autorités locales au niveau de la province des opérations de contrôle et de sensibilisation de la population quant à l'impératif de se conformer scrupuleusement aux dispositifs de précaution et aux mesures de sécurité et d'hygiène pour stopper la propagation de la pandémie qui a connu une hausse préoccupante ces derniers jours, a indiqué le chef du service des affaires économiques et de la coordination à la province de Taroudant, Mohamed Aghanda.

Les autorités locales de Taroudant ont exhorté l'ensemble des citoyennes et citoyens à s'impliquer avec patriotisme et responsabilité dans les énormes efforts consentis par les pouvoirs publics et les services sanitaires pour enrayer la propagation de la pandémie.