​Feddal débarque au Sporting Lisbonne

Le Betis Séville, club de première division du championnat espagnol, et le Sporting Lisbonne sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur marocain ZouhairFeddal au club de la capitale portugaise, rapporte, dimanche, le journal sportif espagnol "AS".

Feddal signera un contrat de quatre ans avec le Sporting Lisbonne qui compte sur l'international marocain pour renforcer sa défense, ajoute le quotidien.

Le montant du transfert oscille entre 2 et 3 millions d’euros, précise la publication, notant que Feddal aurait accepté l’offre du club portugais (salaire, durée du contrat, etc).

Feddal avait rejoint le Bétis en 2017 pour 2,5 millions d’euros, en provenance du DeportivoAlavés.