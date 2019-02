​FAR-Raja, un classique avec un parfum de revanche

La page de la 19ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, devra être tournée aujourd’hui avec la programmation des trois rencontres restantes dont la plus en vue est le clasico FAR-Raja.

Une belle affiche prévue à 18 heures avec comme cadre, bien entendu, l’Ensemble sportif Moulay Abdellah à Rabat qui devrait accueillir un grand nombre de spectateurs. Pourvu que les surexcités des deux bords se tiennent à carreau.

Un choc qui tombe au bon moment pour l’équipe de l’ASFAR dont la machine tourne à plein régime depuis l’arrivée du coach espagnol Carlos Ferrer. Les Militaires auront à cœur de prendre leur revanche sur les Verts qui les avaient battus à Marrakech lors de la phase aller, sauf qu’entre vouloir et pouvoir, il y a une sacrée différence.

Et c’est au Raja, mal en point depuis un bon bout de temps d’avorter les desseins des partenaires de Mouaoui en vue de regagner le bercail avec les moindres dégâts et de conserver sa place de dauphin en attendant de jouer ses matches de mise à jour pour y voir plus clair.

A noter qu’à l’instar du derby de l’Oriental MCO-RSB sifflé par des referees sénégalais, ce clasico sera arbitré par un trio égyptien conduit par Jihad Zaghloul Gricha, secondé par Mahmoud Ahmed Abourijal et Youssef Ouahid Youssef.

Les deux autres matches au programme ne manqueront point d’attrait à commencer par la rencontre OCK-HUSA, deux clubs aux aspirations opposées. Les Khouribguis, qui ont vu leur élan stoppé du côté d’Al Hoceima, sont sommés de secouer le cocotier à domicile (17h00) s’ils veulent fuir la zone de turbulences, au moment où les Gadiris sont tenus de négocier sans dégât ce cap afin de rester parmi les principaux protagonistes pour une place africaine la saison prochaine.

Au stade municipal de Berkane à partir de 19 heures, la RSB partira largement avec les faveurs des pronostics en donnant le ton à l’un des mal barrés par excellence du championnat, le Chabab Rif d’Al Hoceima, équipe qui a vu récemment ses joueurs observer une grève pour ne pas avoir perçu leurs salaires.

Toujours pour le compte de cette 19ème manche, le match qui a opposé, lundi au complexe de Berrechid, le CAYB au FUS s’est soldé sur un nul blanc. Ce résultat a permis aux Hrizis de gagner une place pour partager provisoirement le 5ème rang avec le Hassania (26 pts), tandis que les Rbatis n’ont pas bougé d’un iota et demeurent 11èmes avec 22 unités au compteur.

Pour rappel, la 19ème journée, entamée en fin de semaine, avait profité pleinement au Wydad qui a conforté son statut de leader après avoir surclassé le RCOZ par 3 à 0, défaite qui a précipité le limogeage du coach du Rapid Oued Zem, l’Egyptien Tariq Mustapha.

Un autre entraîneur aurait pu jeter l’éponge à l’issue de cet acte, en l’occurrence Hicham Dmii qui affirme que son message ne passe plus auprès des joueurs de l’OCS, formation qui a aligné une septième défaite, qui plus est à la maison, contre le MCO (3-1).

Quant au sommet du bas du tableau entre le KACM et le MAT, il s’est achevé sur une issue de parité (1-1), au moment où le DHJ s’est imposé loin de ses bases sur l’IRT par 2 à 0, victoire qui place les Doukkalis au ventre mou du classement (9èmes avec 24 pts).