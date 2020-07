​En-Nesyri buteur sur une passe de Bounou

L'international marocain Youssef En-Nesyri a contribué, dimanche soir, à la victoire de son équipe FC Séville (2-0) contre Majorque dans le cadre de la 36ème journée du championnat espagnol.

En-Nesyri a inscrit le deuxième but de l’équipe andalouse à la 84ème minute suite à une passe décisive de son compatriote le gardien de but Yassine Bounou.

L’international marocain a réceptionné une longue passe de Bounou avant de lober le gardien de but adverse.

Il s’agit de la 8ème réalisation de la saison pour En-Nesyri.

Avec cette victoire, le FC Séville, 4ème avec 66 points, a assuré sa participation à la prochaine édition de la Ligue des champions.