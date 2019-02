​Coup d'envoi à Marrakech des Championnats arabes des clubs de judo

Le coup d’envoi a été donné, jeudi à la salle couverte Zerktouni à Marrakech, aux Championnats arabes des clubs champions de judo et à la 10ème édition de l'Open de kata, avec la participation de 42 équipes représentant 13 pays.

La journée inaugurale de cette manifestation, initiée jusqu'au 24 février par la Fédération Royale marocaine de judo et rrts martiaux assimilés, sous l’égide de l’Union arabe de judo, est consacrée aux compétitions du 6ème Championnat arabe des clubs champions juniors (garçons/individuel) et du 5ème Championnat arabe des clubs champions juniors (filles/individuel).

Au programme de ces Championnats arabes, qui connaissent la participation de 400 judokas, figurent aussi les compétitions par équipes-juniors (garçons et filles), ainsi que le 14ème Championnat seniors-hommes et le 5ème Championnat seniors-dames (individuel et par équipes).

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, Boubker Benbada, a indiqué que ces championnats sont marqués par une participation massive des meilleurs judokas à l’échelle arabe, ajoutant que cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme de l’Union arabe de judo en perspective des prochaines échéances internationales et des futurs Jeux olympiques.

M. Benbada a, en outre, émis le vœu de voir les judokas marocains participant à ces championnats réaliser des résultats positifs, notamment ceux affiliés au Club fédéral, qui participe aux côtés d’autres équipes dont le Kawkab de Marrakech, l’Etoile sportive de Salé, l’Association Al Assad Arriyadi de Salé, le Fath Union sport de Rabat et l’Association douanière marocaine de Casablanca.

Par ailleurs, la 2ème édition du Grand prix de judo Marrakech, étape du calendrier de la Fédération internationale de judo (FIJ), sera disputée du 8 au 10 mars à la salle M'hammid de la cité ocre, a annoncé la Fédération Royale marocaine de la discipline.

Organisée par la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette compétition réunira 575 judokas dont 242 femmes, représentant 73 pays.

Les dames qui prennent part à cette édition vont s'affronter en 7 poids, à savoir (-48kg), (-52kg), (-57kg), (-63kg), (-70kg), (-78kg) et (+78kg).

Chez les messieurs, il s’agira des (-60kg), (-66kg), (-73kg), (-81kg), (-90kg), (-100kg) et (+100kg).