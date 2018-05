​Billeterie des matches amicaux de l’EN

Dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour la phase finale de la Coupe du monde FIFA Russie 2018 qui débutera le 15 juin prochain, deux matchs amicaux opposeront les Lions de l'Atlas aux sélections ukrainienne le jeudi 31 mai et slovaque le lundi 4 juin prochain à Genève en Suisse.

A cet effet, le comité d'organisation porte à la connaissance des supporters que l'opération de vente des billets de ces deux matchs a commencé cette semaine via Internet ainsi que dans les points de vente ci-dessous:

L'achat des billets via Internet s'effectue à travers les portails ci-après:

FNAC Suisse.

STARTICKET Suisse.

France Billet

- FNAC France

Carrefour Spectacles France.

L'achat des billets directement dans les guichets s'effectue dans les sites suivants:

Suisse: Post, Manor, Coop City , FNAC CH.

France: Magasins FNAC, Carrefour.

Belgique: Réseaux FNAC.