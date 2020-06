​Azrou se dote d’un marché pilote de bétail

Le premier marché pilote de bétail au niveau national a été ouvert, samedi à Azrou, aux éleveurs dans le respect des conditions de santé et de prévention recommandées par le ministère de la Santé en ces temps de Covid-19.

Le directeur régional de l'agriculture de Fès-Meknès, Kamal Hidane, a mis, à cette occasion, l’accent sur l’importance de cette structure, première du genre au niveau national, ajoutant que le choix d'Azrou est motivé par le fait que Fès-Meknès est une région d'élevage par excellence avec ses 3,7 millions de caprins et ovins.

Selon lui, l'ouverture de ce marché à Azrou, province connue en tant que destination de prédilection pour les éleveurs, intervient en réponse à une demande de ces derniers, ajoutant que cette structure a été aménagée dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader) et les autorités locales.

Elle intervient également dans le cadre de la mise en application de la stratégie ‘’Génération Green 2020-2030’’, qui se veut ‘’très ambitieuse’’ et fixe des objectifs de développement assez diversifiés qui touchent le monde rural et agricole, a souligné le responsable régional. Le premier vice-président de Comader, Rachid Benali, a indiqué que l'ouverture de ce marché fait suite aux requêtes des éleveurs qui ont été fortement affectés par la pandémie du Coronavirus, en ce sens qu'ils ne disposaient plus de lieux de vente, ajoutant que la nouvelle structure répond à toutes les normes sanitaires et de prévention.

L'ouverture du marché samedi, alors qu'il ouvre d'habitude chaque mardi, vise à permettre aux éleveurs de se familiariser avec les nouvelles mesures de sécurité et de prévention mises en place pour éviter toute éventuelle contamination au Covid19, a expliqué M. Benali, ajoutant qu'en cas de succès de cette première expérience, elle sera généralisée aux autres régions du Royaume dans le cadre de la stratégie ‘’Green Generation’’.

Le directeur général de l'Office national du conseil agricole, Jawad Bahajji, a indiqué, quant à lui, que le marché d'Azrou constitue une expérience pilote au niveau national qui ouvrira la voie à d'autres initiatives similaires dans d'autres régions, ajoutant que l'office intervient dans ce cadre pour renforcer l'orientation des agriculteurs sur les plans sanitaire et de prévention à l'approche notamment de l'Aid Al Adha.