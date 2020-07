​Annulation du Festival des championnats arabes et de la Coupe de l’UA de cyclisme

L'Union arabe de cyclisme (UAC) a décidé d'annuler le Festival des championnats arabes organisé par la Fédération égyptienne de la discipline, ainsi que la Coupe de l'Union arabe prévue en Arabie Saoudite cette année.

Dans un communiqué, l'UAC a indiqué que ces reports ont été décidés lors de la réunion de son bureau exécutif en raison de la pandémie du coronavirus, et ce pour préserver la sécurité et la santé des coureurs dont la condition physique a été affectée par la suspension des activités sportives.

L'Union a souligné que la priorité sera donnée à l'organisation des tournois l'année prochaine par les fédérations hôtes cette saison, fait savoir le communiqué.

La même source a ajouté que le bureau exécutif de l'Union a décidé de remplacer les championnats arabes annulés et reportés par des tournois virtuels et de continuer à organiser des formations et des programmes éducatifs à distance au profit des cadres.

Le bureau exécutif a également approuvé les propositions du secrétaire général de l'Union visant à créer un centre de formation des cadres, à encourager la construction de routes et pistes pour une meilleure pratique de la discipline et la formation de plusieurs équipes de bénévoles.

La réunion a également été l'occasion d'adopter toutes les recommandations soumises au bureau exécutif du premier forum des secrétaires généraux des fédérations nationales arabes de cyclisme, en particulier la recommandation relative à la charte pour le développement du cyclisme arabe.