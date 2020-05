​4060 opérations de désinfection dans la province de Khénifra

Un total de 4060 opérations de désinfection ont été effectuées par les services du bureau d'hygiène communal (BHC) de Khénifra, et ce dans le cadre des efforts visant à juguler la propagation de la pandémie de Covid-19.

Ces vastes opérations de stérilisation et de désinfection ont été menées en partenariat avec le conseil provincial et les communes de la ville, et en étroite coordination avec les institutions et administrations publiques de la ville.

Au niveau des ressources humaines mobilisées à cet effet, une équipe composée d'un médecin, de deux infirmiers et de 8 techniciens, en plus de 100 bénévoles répartis entre 22 communes de la province ont veillé à la réussite de ces opérations de manière quotidienne selon des normes médicales moyennant plusieurs équipements et matériaux de désinfection dans les communes d'El Kebab, de Khénifra et d’Aguelmous.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division du bureau d'hygiène communal, Yassine Ouardi, a expliqué que les opérations de désinfection se poursuivent au niveau de la province de Khénifra, notant que les matériaux de stérilisation utilisés sont en général les matériaux bactéricides approuvés et autorisés par le ministère de la Santé.

Plusieurs équipes de désinfection ont été mobilisées aux entrées et aux sorties de la province pour la stérilisation des voitures des nouveaux entrants dans le strict respect des normes de sécurité sanitaire