Zone OCDE : La croissance du revenu réel des ménages ralentit au T1-2025

Le revenu réel des ménages par habitant dans l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) a progressé de 0,1% au premier trimestre 2025, reflétant la croissance du PIB réel par habitant, indique, jeudi, l’Organisation internationale.



"Ces deux indicateurs ont affiché un ralentissement de leur croissance par rapport au trimestre précédent, où ils avaient respectivement progressé de 0,6% et 0,4%", souligne l’institution basée à Paris dans un communiqué.



Malgré la croissance du revenu réel par habitant des ménages au niveau agrégé, la situation reste "contrastée" entre les pays de l'OCDE, selon la même source, ajoutant que parmi les 20 pays pour lesquels des données sont disponibles, la moitié ont enregistré une hausse et l'autre moitié une baisse, rapporte la MAP.



Au sein du G7, la plupart des pays ont connu une augmentation du revenu réel des ménages par habitant au premier trimestre 2025. En Italie, le revenu a rebondi (1%) après une contraction au trimestre précédent, soutenu principalement par la rémunération des salariés et le revenu immobilier net, tandis que le PIB réel par habitant a également augmenté (0,4%).



Les Etats-Unis ont poursuivi leur croissance (0,5%), "principalement grâce à la rémunération des salariés et aux prestations sociales publiques, tandis que le PIB réel par habitant a baissé (-0,3%)", précise l'OCDE.



La France et le Canada ont enregistré des hausses plus modérées (0,2% et 0,1%, respectivement), tandis que le PIB réel par habitant a également augmenté (0,1% et 0,4%, respectivement).



En revanche, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont enregistré une baisse du revenu réel des ménages par habitant (respectivement -1,3% et 0,4%), l'inflation des prix à la consommation ayant érodé la croissance du revenu nominal, tandis que le PIB réel par habitant a augmenté (respectivement 0,5% et 0,3%).



La baisse du revenu réel des ménages par habitant au Royaume-Uni a fait suite à une augmentation relativement importante au quatrième trimestre 2024, tandis qu'en Allemagne, elle a marqué le deuxième trimestre consécutif de baisse.



Parmi les autres pays de l'OCDE, le Chili a enregistré la plus forte croissance du revenu réel des ménages par habitant (3,1%), grâce à la baisse de l'inflation des prix à la consommation et à l'augmentation du PIB réel par habitant (0,5%).



Le Portugal a enregistré la plus forte baisse (-4,5%), principalement en raison d'une augmentation des impôts à payer, le PIB réel par habitant ayant également diminué (-0,6%), note l'Organisation, ajoutant que cette augmentation des impôts fait suite à une baisse au trimestre précédent résultant de modifications du régime fiscal.