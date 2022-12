"Ziyad" décroche le GP du Festival du cinéma et des arts plastiques de Bejaad

Le court-métrage “Ziyad” du réalisateur marocain Yassine El Moujahid a remporté le Grand prix de la 3ème édition du Festival du cinéma et des arts plastiques de Bejaad qui s'est tenue du 15 au 18 courant sous le signe “Le cinéma et les arts plastiques, interaction artistique et brassage esthétique”.



Le prix de la réalisation est revenu ex-aequo à “Possibilité 3” du réalisateur Abdelilah El Omari (Maroc-Canada) et à “Maya” du réalisateur Karim Jarou (Irak).



“Le Disparu” de la réalisatrice Chaïma Houri a décroché le prix du scénario alors que les prix de la meilleure interprétation masculine et féminine ont été accordés respectivement à Ahmed Bounar pour son rôle dans “Possibilité 3” et à Fatima Naji pour son rôle dans “Le Disparu”.



Le jury de cette édition, présidé par Hammadi Guiroum, critique de cinéma et enseignant à l’Université Hassan II de Casablanca, a accordé une mention spéciale aux films “Contraste” de Morad Bouzerour et à "Crack" de Blal Touil.



Douze courts-métrages étaient en lice lors de la compétition officielle de la 3ème édition du Festival du cinéma et des arts plastiques de Bejaad. Ils ont été sélectionnés parmi 105 films marocains et étrangers.



Outre la compétition des courts-métrages fiction et films documentaires, le programme de cette édition prévoyait des ateliers de formation dans les métiers du cinéma, des ciné-débats, des conférences et des projections en plein air.



Au menu de cette édition, qui a rendu hommage à plusieurs figures du monde du cinéma et des arts plastiques, figuraient également des expositions de peintures et de photographies.



A travers cet événement culturel, l’Association Bejaad cinéma, organisatrice de cet événement, ambitionne de raviver la mémoire cinématographique de Bejaad et de promouvoir la région en tant que destination cinématographique et touristique nationale de premier plan. L’objectif est aussi de poser les jalons d’un événement cinématographique annuel avec une thématique et un caractère particuliers.



L’Association Bejaad cinéma vise à créer un environnement cinématographique propice au développement des compétences et des aptitudes dans le domaine du septième art, à répandre la culture cinématographique et à encourager la créativité.