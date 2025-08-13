6ème édition estivale du festival international "Ajdir Izourane" à Khénifra

La sixième édition estivale du festival international "Ajdir Izourane", se tiendra du 21 au 23 août à Khénifra, a annoncé la Fondation Esprit Ajdir Atlas.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation, organisée avec l'appui de partenaires institutionnels aux niveaux national, régional et local, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône et de la commémoration des anniversaires de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse, indique la Fondation dans un communiqué.



Ce festival intervient aussi en commémoration du 24ème anniversaire du discours historique prononcé par SM le Roi Mohammed VI, le 17 octobre 2001 à Ajdir, ayant rendu à la langue et à la culture amazighes leurs lettres de noblesse en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception, a précisé la même source.



Au menu de cette édition estivale figurent des spectacles artistiques, inspirés de l'art amazigh de la province de Khénifra et du Moyen Atlas, des performances artistiques interprétées par des artistes de renom, ainsi que des séminaires scientifiques axées sur les approches territoriales et leurs répercussions sur le développement.



Les participants au festival échangeront également autour des problématiques liées à la gestion des ressources nécessaires pour réaliser la justice spatiale en tant que principe consacré par la Constitution.