Zaïre-Emery. Un quart d'heure de gloire et une blessure

Warren Zaïre-Emery, 17 ans, a presque tout connu le soir de sa première sélection: outre son record de précocité, il a marqué, provoqué un carton rouge et s'est blessé, tout ça sur le même geste, samedi à Nice.

La vie du "Titi" parisien va décidément très vite... Le jeune milieu de terrain n'a profité qu'un quart d'heure de son beau maillot bleu à deux étoiles, avant de se blesser à la cheville droite sur un tacle d'Ethan Santos au moment de marquer.



Resté au sol derrière le but quand ses coéquipiers sont venus le fêter, il est sorti en boitillant, soutenu par le docteur Franck Le Gall, et a été remplacé par Youssouf Fofana (20e), lui aussi buteur (37e) dans la démonstration française contre Gibraltar (14-0).

Zaïre-Emery est resté sur le banc, avec un énorme pansement glacé sur sa cheville, et a gardé le sourire.



"Sa cheville a gonflé" a précisé son sélectionneur Didier Deschamps au micro de TF1 à la pause. "Il va passer des examens en espérant que ce ne soit pas trop grave pour lui", a-t-il ajouté.

Il ne connaîtra probablement pas sa deuxième sélection contre la Grèce, mardi, lors du dernier match des qualifications pour l'Euro-2024, pour lequel les Bleus avaient déjà leur billet en poche.



Il reste à déterminer s'il pourra revenir vendredi pour Paris Saint-Germain-Monaco en Ligue 1, ou encore pour le match de Ligue des champions contre Newcastle, le mardi suivant.



Malgré ce contretemps, "WZE" a déjà pris rendez-vous pour les matches amicaux du mois de mars, où sa présence dans la liste sera guettée.

Après une copieuse semaine médiatique, où son naturel a ravi les médias, il a déjà entraîné, à son corps défendant, une exclusion.



Le Gibraltarien Santos, qui avait déjà marqué contre son camp dès la 2e minute, a été exclu pour ce geste par l'arbitre anglais John Brooks.



A 17 ans huit mois et 10 jours, Zaïre-Emery n'est pas le plus jeune buteur en Bleu. Maurice Gastiger avait 17 ans cinq mois et cinq jours quand il a marqué contre la Suisse le 8 mars 1914.



L'attaquant du FEC Levallois d'avant-guerre était aussi un brin plus jeune que WZE pour sa première sélection, un mois avant son premier but.

La nouvelle étoile de la formation française est devenue le quatrième international français le plus jeune.



Le benjamin reste Félix Vial, 17 ans, deux mois et 15 jours contre le Luxembourg le 29 octobre 1911 (4-1). Il est mort au front en 1915.

Le deuxième est Gastiger, et le troisième André Sollier, qui avait 17 ans 7 mois et 20 jours le 22 mai 1909 lors d'une défaite contre l'Angleterre (11-0)



Zaïre-Emery est le plus jeune Bleu depuis la Première Guerre mondiale, mieux qu'Eduardo Camavinga, gravement blessé à un genou et absent plusieurs mois, qui avait 17 ans 9 mois et 28 jours pour sa première sélection contre la Croatie (victoire 4-2) le 8 septembre 2020.

"Il est fascinant", avait dit de lui son capitaine Kylian Mbappé, qui le voit grandir au PSG.



"Il est déjà très mature, il joue avec beaucoup de personnalité, c'est un peu ces milieux de terrain très modernes qui n'ont pas peur d'avancer avec le ballon, de faire gagner des mètres à leur équipe", ajoutait "Kyky"

"Dans l'impact aussi il est là", disait encore Mbappé. A l'origine de son but avec un décalage pour Kingsley Coman, qui lui a rendu le ballon, Zaïre-Emery a d'ailleurs résisté au tampon de son défenseur.

Mais il n'a pas résisté au tacle de Santos.



Ce modèle de précocité est le premier Bleu à marquer dès ses débuts en sélection depuis Jonathan Ikoné contre l'Albanie (4-1) le 7 septembre 2019.

Le gamin a déjà participé à la plus large victoire de l'équipe de France en presque 120 ans d'existence... Dès qu'il sera remis sur pieds, il pourra chasser d'autres records.