Youssef El Arabi buteur

L'Olympiakos s'est imposé jeudi face au PSV Eindhoven (4-2) grâce notamment à l'international marocain Youssef El Arabi, auteur d'un but lors de ce match comptant pour les 16es de finale aller de Ligue Europa. L'attaquant marocain, qui signe de très bonnes performances depuis le début de la saison, a inscrit le troisième but du club grec (45+2).



Les autres réalisations ont été l’œuvre de Andréas Bouchalakis (9è), Yann M'Vila (37è) et Yorgos Masouras (83è), tandis que le PSV a réduit le score sur un doublé d’Eran Zahavi (14è, 39è). Le Lion de l’Atlas, qui a prolongé d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2022, le contrat qui le lie au club du Pirée, a déjà inscrit 18 buts et délivré 2 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues, et se trouve largement en tête du classement des buteurs de la Super League avec 17 buts. El Arabi a, d'ailleurs, été doublement récompensé pour ses prouesses en décrochant le prix de meilleur buteur et meilleur joueur étranger du championnat grec de football la saison dernière.