Younes Moujahid à la tête de la FIJ

Younes Moujahid a été élu président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), dont le 30ème Congrès s’est tenu à Tunis du 11 au 14 juin sous le thème « L’avenir de la presse à l’ère du numérique ».

Younes Moujahid a eu le soutien d’une large majorité des votants (200 voix), indique le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) dans un communiqué, ajoutant que l'autre candidat en lice, le Canadien Martin Ouhalnon, a obtenu un total de 112 voix.

Il s’agit de la première élection d’un journaliste arabe et africain à ce poste, occupé auparavant par des présidents d’Europe et d’Australie, a ajouté la même source.

La Péruvienne Zuliana Lains a été élue première vice-présidente, l’Indienne Sabina Indrejt deuxième vice-présidente, Taymor Chafir, de Russie, troisième vice-président, alors que la fonction de trésorier est revenue au Britannique Jim Boumalha, a précisé le SNPM.

Il convient de préciser qu’une délégation du SNPM a pris part à ce congrès. Il s’agit de son président Abdellah El Bakkali, deux membres de son bureau exécutif, Hanane Rihab et Mohammed El Hajjioui et Mohammed Mbarek El Boumashouli, membre du conseil national fédéral, ainsi que la journaliste marocaine, Mounia Belafia qui représentait le syndicat des journalistes français affilié à la CGT.

Younes Moujahid, pour rappel, est membre du Bureau politique de l’USFP et président du Conseil national de la presse, nouvelle instance d’autorégulation des médias au Maroc.

La direction et l’ensemble du personnel de Libération présentent leurs vives félicitations à notre ami et confrère pour cette consécration amplement méritée.