Yassine Bounou heureux de prolonger son contrat avec le FC Gérone

Le gardien de but du FC Gérone, Yassine Bounou, s'est dit heureux d'avoir prolongé son contrat avec le club espagnol jusqu'au 30 juin 2021.

"C'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps et je suis très heureux" de l'avoir fait, a dit le portier marocain, dont les propos sont rapportés par les médias sportifs espagnols, ajoutant que, pour lui, le club catalan "est le meilleur lieu pour continuer à progresser" dans sa carrière.

Bounou a fait savoir qu'il a beaucoup évolué sur le plan personnel avec le Gérone football club, ajoutant qu'il est déterminé à "donner" encore plus à l'équipe, une motivation qui l'a poussé à prolonger son contrat.

"Lorsque des clubs montrent leur intérêt pour vous, on commence à penser à d'autres choses, mais mon idée a toujours été celle de continuer ici" avec Gérone, a relevé le jeune international marocain, l'un des meilleurs gardiens de but du championnat espagnol cette saison.

Concernant les ambitions du FC Gérone, Bounou a insisté sur le fait que "comme l'année dernière, l'objectif naturel d'un nouveau promu doit toujours être se maintenir (en première division)", faisant savoir que son équipe ne fixe pas de limites à ses ambitions.

"Nous sommes sur un rythme ascendant, même s'il est vrai que nous ne gagnons pas de matchs depuis quelques semaines. Nous devons continuer à insister pour obtenir ce que nous méritons: la victoire", a-t-il signalé.

De son côté, le directeur sportif du club, Quique Cárcel, a expliqué que l'accord conclu avec le portier marocain prévoit une option préférentielle permettant à Gérone de prolonger le contrat de deux autres années, jusqu'au 30 juin 2023.

Carcel a souligné les qualités du joueur marocain qui "aurait pu signer pour n'importe quel autre club" et qui a reçu plusieurs offres.

Pour rappel, le FC Gérone occupe la 9è place du championnat avec 24 points.