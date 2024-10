Yagi, Boris, Hélène: Une kyrielle d'intempéries monstres en septembre

Typhons Yagi et Bebinca, tempête Boris, ouragans Hélène et John: une kyrielle d'intempéries meurtrières ont frappé Afrique, Asie, Europe et Amériques durant le mois de septembre.



Voici un rappel des épisodes les plus dévastateurs du mois passé alors que l'observatoire européen Copernicus note dans son bulletin de septembre des "précipitations extrêmes" sur une partie de l'Europe ainsi que des conditions plus humides sur certaines régions d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Afrique:



Une saison des pluies intense, notamment en septembre, avec des précipitations exceptionnelles provoquent des inondations en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale et font plus de 1.500 victimes, quatre millions de sinistrés et 1,2 million de déplacés, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM). Mali, Tchad, Niger, Nigeria, Soudan et Soudan du sud apparaissent comme particulièrement touchés.



Ainsi, dans le nord-est du Nigeria, pluies diluviennes et rupture d'un barrage à 20 kilomètres de la ville de Maiduguri entraînent une inondation monstre qui fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Le sud du Maroc et le sud de l'Algérie sont également frappés par des inondations meurtrières début septembre.



Le super-typhon Yagi, avec vents violents et pluies diluviennes, ravage le sud-est asiatique dans la première moitié de septembre, tout particulièrement le Vietnam, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos après la Chine et les Philippines.



En entraînant inondations et glissements de terrain, Yagi fait plus de 700 morts au total dans ces pays. Les dégâts s'élèvent à des milliards de dollars: au Vietnam les autorités évaluent les pertes économiques à 3,3 milliards de dollars.



Quelques jours plus tard, un autre super-typhon, Bebinca, secoue les Philippines, le Japon puis la Chine. Il est décrit comme le plus puissant typhon à frapper la ville chinoise de Shanghai depuis 1949.



Fin septembre, des inondations et glissements de terrain dans le centre du Japon font une dizaine de morts tandis qu'au Népal, la mousson de fin d'été est marquée par un déluge jamais vu depuis 20 ans avec inondations et glissements de terrain qui se soldent par plus de 225 morts.



La tempête Boris avec ses vents violents, précipitations exceptionnelles et inondations, à la mi-septembre, fait 24 morts en Europe centrale, essentiellement en République tchèque (5 décès), Autriche (5), Pologne (7) et Roumanie (7).



La Hongrie est également touchée: à Budapest, les eaux du Danube atteignent leur niveau le plus haut depuis dix ans, venant lécher les marches du Parlement.

La Commission européenne débloque 10 milliards d'euros d'aide pour les pays touchés par ces inondations.



Une étude réalisée par le réseau scientifique World Weather Attribution estime que le changement climatique a "à peu près doublé la probabilité" d'un tel épisode de pluies intenses sur cette région.



Fin septembre, l'ouragan Hélène ravage le sud-est des Etats-Unis, surtout la Caroline du nord, la Caroline du sud et la Géorgie, faisant au moins 226 morts, et occasionnant des dégâts considérables en raison d'inondations soudaines et dévastatrices.



Hélène est le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis en plus d'un demi-siècle, après Katrina en 2005.

La reconstruction nécessitera "des milliards de dollars et des années", selon le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.



Fin septembre, l'ouragan John frappe le sud de la côte pacifique du Mexique, notamment autour de la station balnéaire d'Acapulco, faisant au moins 16 morts et d'importants dégâts en raison, là encore, d'importantes inondations.