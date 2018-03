Xavi ambassadeur du Mondial-2022

Xavi Hernandez, champion du monde en 2010 avec l'Espagne et ancien joueur du Barça, a été nommé ambassadeur du Mondial-2022 au Qatar par le comité local d'organisation dimanche.

Le milieu de terrain de 38 ans évolue actuellement avec le club qatari d'Al Sadd.

"J'ai vu ce que le football peut réaliser dans les communautés au Qatar et à travers la région", a indiqué Xavi dans un communiqué. "Le football a le pouvoir de rassembler les gens, de chasser les stéréotypes et de briser les barrières sociales".

Xavi a porté les couleurs du Barça durant 17 ans à partir de 1998, remportant huit titres de champion d'Espagne et quatre Ligues des champions.

Avec la sélection espagnole, il a remporté la Coupe du monde 2010 ainsi que les Championnats d'Europe 2008 et 2012.