Walid Regragui participe au Congrès des entraîneurs de la RFEF

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a pris part, les 20 et 21 juin à Madrid, aux côtés de plus de 550 techniciens venus du monde entier, aux travaux du premier congrès international des entraîneurs de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).



Ce congrès a connu la participation d’une vingtaine d’intervenants de renommée internationale, dont le sélectionneur des Lions de l’Atlas, en présence de représentants de la FIFA et de l’UEFA, selon la RFEF.



La participation de Walid Regragui à cet événement d’envergure témoigne de la reconnaissance internationale dont jouissent les cadres marocains, ainsi que de l’engagement du Royaume en faveur d’un encadrement sportif de haut niveau.

S’exprimant lors d’une table ronde consacrée aux enjeux liés à la mission d’entraîneur, Walid Regragui a mis en avant la responsabilité qui incombe à tout sélectionneur dans un pays passionné de football.



"Nous avons une très grande responsabilité parce que la ferveur populaire est immense. C’est tout un pays qui est derrière nous", a-t-il dit, soulignant la relation forte qui unit l’équipe nationale marocaine à son public.



Plusieurs figures emblématiques du football mondial ont pris la parole lors de ce congrès international, notamment le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis de la Fuente, l'ancien sélectionneur de l’Equateur, Gustavo Alfaro et le préparateur physique uruguayen, Profe Ortega.



Les échanges ont porté sur diverses thématiques telles que la formation continue, les nouveaux défis du management technique et l’importance de l’approche humaine dans la fonction d’entraîneur.



Selon la RFEF, ce congrès s’inscrit dans une dynamique de valorisation du rôle stratégique des entraîneurs et de promotion de la formation comme levier fondamental pour le développement du football moderne.