Houssine Rahimi buteur avec Al-Ain

Dimanche 24 Août 2025

Houssine Rahimi buteur avec Al-Ain
Le joueur marocain Houssine Rahimi a conduit son équipe d’Al-Ain vers la victoire face à Dibba Al Fujairah (3-2), samedi au stade de Fujairah, pour le compte de la 2e journée du championnat émirati de football "ADNOC Pro League".
 
Entré en cours de jeu, Rahimi a inscrit le but de la victoire à la 90+6e minute d’une tête puissante, offrant à son club trois points précieux dans une rencontre serrée empreinte de suspense et d'intensité.
 
Les visiteurs avaient pris l’avantage dès la première mi-temps grâce au doublé du Togolais Kodjo Laba (13e, 33e), avant que Dibba Al Fujairah n’égalise en seconde période par Carlinhos (48e) et Mohanad Ali (55e).
 
Avec ce deuxième succès consécutif, Al-Ain totalise 6 points et s’installe en tête du classement, tandis que Dibba Al Fujairah n'arrive toujours pas à débloquer son compteur après deux défaites d'affilée.

Libé

Tags : Al-Ain, buteur, Houssine Rahimi

