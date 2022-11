Walid Regragui : Ce résultat positif représentera une source de motivation pour les joueurs afin de disputer leur prochain match avec un moral au beau fixe

Luka Modric (capitaine et milieu de terrain de la Croatie): "C'était un match extrêmement difficile. Je crois qu'au fur et à mesure que le tournoi avancera, nous serons meilleurs et nous montrerons un tout autre visage. Nous avons de grandes ambitions et nous ne sommes pas venus ici pour nous faire sortir au premier tour après ce que nous avons démontré en Russie."



Selim Amallah (milieu du Maroc): "Toute l'équipe a fait un grand match, on a énormément couru, on s'est battu les uns pour les autres et c'est ce qui compte. C'est un point précieux contre un adversaire coriace. Il faudra continuer à jouer comme on l’a fait aujourd'hui mais on devra quand même aller chercher les adversaires plus haut pour marquer des buts et être efficaces en contre-attaque".



Sofiane Boufal (attaquant du Maroc): "On est satisfait de ce point. On voulait gagner mais on ne va pas faire la fine bouche, ce résultat va nous aider pour la suite. On savait que ce serait un match difficile. C'était le premier match de la Coupe du monde, il y avait un peu de pression et d'anxiété. On a bien défendu, maintenant il va falloir montrer plus, mais ce point va nous apporter de la confiance."



AFP