WANTED. Menacé d’expulsion, l’imam a pris la poudre d’escampette

Star de la prédication en ligne francophone, de nationalité marocaine et sous le coup d’un arrêté lui imposant de quitter le territoire français, l’imam Hassan Iquioussen est accusé par les autorités françaises de tenir depuis plusieurs années des propos antisémites, sexistes et homophobes.



Désormais introuvable en France, il pourrait avoir fui en Belgique et le Maroc n'est plus prêt à l'accueillir, suspendant par là même son laissez-passer consulaire. Au lendemain de la validation de son expulsion par le Conseil d'Etat français, l'imam marocain complique la tâche des autorités françaises.



La décision du Maroc serait justifiée par le caractère «unilatéral» de la décision d'expulsion et l'absence de «concertation», explique une source proche du dossier, dans une déclaration à l’AFP. Face à ce blocage de Rabat, ladite source a évoqué une éventuelle réunion entre le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, et les autorités marocaines.



L'homme est né à Denain, en 1958. S'il a donc grandi en France, il a cependant choisi d'en rejeter la nationalité pour ne conserver que celle de ses parents marocains une fois parvenu à la majorité. Choix qui l'a contraint à solliciter des titres de séjour tous les dix ans afin de rester sur le territoire français. Une simple formalité, dans son esprit. Mais à l'hiver dernier, le choc a dû être rude. L'administration lui a refusé l'octroi d'un nouveau titre et c'est un avis d'expulsion qui lui a été notifié le 3 mai dernier.



«Le scénario qui est aujourd'hui privilégié est une fuite en Belgique de M. Iquioussen», a affirmé le préfet des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc, lors d'une conférence de presse mercredi. Ce dernier envisage deux scénarios : «Ou bien M. Iquioussen, qui est sous le coup d'un arrêté exécutoire d'expulsion et d'une saisine de l'autorité judiciaire, est dans un pays étranger, auquel cas la coopération internationale se fera ; ou bien s'il est sur le territoire français et est interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative». Alors que Christine-Laure Kouassi, porte-parole du ministère belge de la Justice, estime que «M. Iquioussen n'est pas repris dans la base de données de la police belge comme personne recherchée». «Ce monsieur ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge», précise-t-elle.



Malgré des positions sans ambiguïté en faveur d'un islam rigoriste, sans parler d'un sérieux dérapage antisémite il y a de nombreuses années, Hassan Iquioussen, réputé proche des Musulmans de France (ex-Union des organisations islamiques en France), branche française des Frères musulmans, n'a jamais été sérieusement inquiété. Depuis sa résidence de Lourches, dans la région de Valenciennes, il alimentait sa chaîne YouTube en vidéos visionnées par des centaines de milliers de fidèles. Auditoire qu'il abreuve d'observations de son cru comme celle-ci: «C’est malheureux qu’aujourd’hui, les femmes considèrent que servir leur mari et leurs enfants soit une punition, alors que c’est une bénédiction».



Les autorités françaises ont examiné en détail ses positions sur un certain nombre de sujets de société, dont la laïcité, les rapports entre la charia et les lois de la République ou l'égalité entre les sexes. Les résultats ont été accablants. Son profil très conservateur l'emmène parfois jusqu'à un éloge du jihad et de ses figures. Il qualifie même Ben Laden de «grand combattant face aux Américains» et «grand défenseur de l’Islam». Ce sont d'ailleurs ces saillies qui lui valent d'être fiché S il y a 18 mois.



Si Hassan Iquioussen est devenu ces derniers jours le symbole de la volonté de la France de combattre les discours «séparatistes» islamistes - au point que Gérald Darmanin a annoncé son souhait de l'expulser dès le 28 juillet -, l'imam est dans les radars des autorités depuis longtemps. Le parcours et la biographie du quinquagénaire révèlent en tout cas sa radicalité.

Dans une vidéo diffusée fin juillet, Hassan Iquioussen, lui, nie tout antisémitisme, toute homophobie, tout penchant fondamentaliste. Il conteste le bien-fondé de son expulsion et revendique son attachement à la fois à l'islam et à la France.



Côté privé, Hassan Iquioussen est le père d'une fratrie de cinq enfants, et le grand-père de 15 petits-enfants. Marianne s'est intéressé à sa saga familiale, dévoilant que son fils Soufiane est suspecté de s'être rendu auteur de plusieurs malversations entre 2013 et 2017 alors qu'il était à la tête d'une structure d'insertion. Ce n'est donc pas la première fois qu'un Iquioussen joue au chat et à la souris avec la justice et les forces de l'ordre. Hassan Iquioussen a cette fois été inscrit au Fichier des personnes recherchées en raison de sa fuite. Il risque trois ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.



Mehdi Ouassat